Rusia se despega de Irán “No es nuestra guerra”

EL REPORTERO 5 de marzo de 2026
Putin 1

Para el Kremlin, la preservación de sus beneficios y la protección de la economía nacional guiarán su postura frente a la escalada en Oriente Medio, sin intervenir directamente en el conflicto pese a ser aliado de Teherán

Rusia tomó distancia pública de Irán tras el reciente cierre del estrecho de Ormuz y los ataques contra Teherán, enfatizando que “no es nuestra guerra”. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a la prensa que Rusia priorizará sus propios intereses económicos ante la escalada del conflicto, aunque admitió que la postura puede parecer cínica.

Moscú remarcó que no tiene capacidad para frenar el enfrentamiento y que, según su visión, solo los actores que iniciaron la guerra pueden detenerla. El Kremlin reiteró que la situación desestabiliza la región y recordó que, en episodios similares como los ataques a Irán en el verano de 2025, Rusia ya había optado por una posición de no intervención directa.

