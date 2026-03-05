Reintegros al pagar el colectivo con el celular

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó sobre los beneficios de ahorro al abonar pasajes en la RedTulum. Estas devoluciones, que pueden alcanzar el 100% del valor del viaje, son otorgadas por entidades bancarias y billeteras virtuales externas al sistema SUBE.

La Secretaría de Tránsito y Transporte del Ministerio dependiente del Ministerio de Gobierno, destaca las ventajas de utilizar las nuevas herramientas tecnológicas integradas a la movilidad provincial. Con el objetivo de fomentar la digitalización del pago, se han difundido las condiciones para aprovechar reintegros vigentes para quienes utilicen dispositivos móviles con tecnología NFC. Es fundamental señalar que estos beneficios económicos son incentivos promovidos por plataformas financieras privadas y empresas de servicios de pago, siendo totalmente ajenos a la administración del sistema nacional SUBE.

Promoción de Visa Débito

Según los datos proporcionados por la cartera de Gobierno, los usuarios de tarjetas Visa Débito emitidas en Argentina pueden acceder a un reintegro del 100% del valor del pasaje bajo las siguientes condiciones:

Modalidad de pago: El pago debe realizarse exclusivamente desde el teléfono mediante una billetera digital con la tarjeta asociada y el sistema NFC habilitado. No se reconoce el beneficio mediante tarjeta física ni código QR.

Topes y plazos: El límite de devolución es de $10.000 mensuales por tarjeta. La acreditación se efectúa de forma automática en la cuenta del usuario en un plazo estimado de 20 a 30 días hábiles.

Gestiones con Mercado Pago

Asimismo, se brindó información sobre las promociones de la plataforma Mercado Pago, que ha implementado campañas de reintegro del 100% para viajes en colectivo.

Procedimiento: El usuario debe ingresar al apartado “Beneficios” de la aplicación y seleccionar la opción para activar el beneficio de transporte.

Límites de la plataforma: Estas acciones cuentan con un tope de reintegro de hasta $10.000 por usuario, con tiempos de acreditación de hasta 5 días hábiles, sujetos al stock de cupones o fondos destinados a la campaña por parte de la empresa.

Requisitos y verificación

Desde el Ministerio de Gobierno se recordó que cada promoción externa posee requisitos propios de activación y vigencia. Para asegurar la efectiva devolución del dinero, resulta clave que el pasajero verifique el medio de pago utilizado, la compatibilidad tecnológica de su dispositivo (NFC y Android) y la activación previa del beneficio en la aplicación correspondiente cuando así se requiera.



Esta iniciativa busca que el pasajero aproveche las herramientas del mercado financiero digital para reducir el costo de su traslado diario, haciendo más eficiente y económica su movilidad en San Juan.