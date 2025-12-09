Un cierre que nos llena de orgullo
Vivimos la velada de fin de año del área de Discapacidad y fue un cierre lleno de alegría. El intendente Sergio Miodowsky participó junto a la Dirección de Acción Social, acompañando a las familias y a los protagonistas de cada actividad en una tarde de encuentros, sonrisas y ese abrazo colectivo que confirma que vamos por el camino correcto.
Gracias a cada persona que formó parte de este año: familias, equipos de trabajo y quienes día a día hacen posible una Rivadavia más humana. Cerramos un gran año y seguimos sumando oportunidades para una ciudad más inclusiva.