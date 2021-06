Un ex ministro chavista fustigó la extorsión de la dictadura de Maduro a quienes quieren ser vacunados contra el coronavirus: “Es una discriminación neofascista”

Rodrigo Cabezas, ex titular de la cartera de Finanzas de Venezuela, pidió “un Acuerdo por la vida” que incluya al régimen, al gobierno interino de Juan Guaidó, a ONGs y a organismos internacionales, para combatir la pandemia en el país.

Crecen las denuncias sobre el programa de vacunación contra el coronavirus que comenzó a impulsar la dictadura de Nicolás Maduro desde el pasado fin de semana en Venezuela. A los reclamos del gobierno interino de Juan Guaidó y de diversos sectores de la sociedad venezolana, también se suman cuestionamiento de parte de ex funcionarios chavistas.

Tal es el caso de Rodrigo Cabeza, un férreo crítico de Maduro que se desempeñó como ministro de Finanzas de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez (entre 2007 y 2008) y que actualmente ejerce como profesor de la Facultad de Economía en la Universidad del Zulia.

Luego de que el fin de semana las autoridades chavistas dieran prioridad a las personas con el “carnet de la patria”, en los últimos días se provocó un caos en varios centros de vacunación del país, donde se registraron grandes aglomeraciones y largas colas. Esta evidente -y peligrosa- desorganización se suma a los cuestionamientos por la falta de transparencia sobre la cantidad de vacunas disponibles en Venezuela y por el irregular acceso a las mismas.