Un homenaje puramente tanguero llega al Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario se prepara para vivir una noche dedicada íntegramente al tango con la presentación de Tango Homenaje, una propuesta artística que celebra el legado de los hermanos Virgilio y Homero Expósito, figuras fundamentales de la música popular argentina. La función será el jueves 21 de mayo, a las 21:30, en la Sala Auditórium.

Poetas de vanguardia y sensibilidad moderna, los hermanos Expósito revolucionaron las fórmulas tradicionales del tango con una mirada urbana y profundamente emocional. Sus letras y composiciones permanecen vigentes como piezas esenciales de la cultura nacional.

Sobre el escenario, Patricia Cangemi, Diego Flores, Diego Ferreira y Mariano Colombo serán los encargados de interpretar este repertorio desde la música y la voz, mientras que Claudia Putalivo aportará el paisaje estético que acompañará la puesta escénica. Juntos ofrecerán un homenaje cargado de emoción y calidad artística.

En este sentido, desde el Gobierno de San Juan se continúa fortaleciendo el acceso a propuestas culturales de excelencia, acompañando y promoviendo el trabajo de artistas locales y nacionales. Estas iniciativas no solo impulsan el desarrollo del sector cultural, sino que además permiten que los sanjuaninos puedan disfrutar de espectáculos de gran nivel en espacios emblemáticos como el Teatro del Bicentenario.

Las entradas generales tienen un valor de $20.000. Pueden adquirirse en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y sábados de 9:30 a 14:00, o de manera online a través de TuEntrada.

Además, la función contará con beneficios exclusivos en boletería del TB:

• Ticket Ya: 20% de descuento en todas las funciones, libre ubicación, hasta 72 horas antes del evento.

• Ticket Joven: 50% de descuento para jóvenes de 13 a 24 años inclusive, presentando DNI.

• Ticket Jubilados: 20% de descuento para jubilados presentando DNI y recibo de haberes y/o carnet PAMI (hasta 2 entradas por persona).