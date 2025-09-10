¡Un paso más hacia un ambiente sano y saludable!
Concluyó una nueva edición del programa «El Bosque en la Escuela» en el CEF N°20 «La Granja», donde los chicos realizaron diversas actividades ludicas y recreativas sobre la conservación y restauración de nuestros ecosistemas forestales.
El evento «Forestando con goles», fue una iniciativa de la Secretaría de Ambiente junto con la Dirección de Deportes para unirnos en el cuidado del medio ambiente.
Queremos que, a través de los más pequeños, toda la comunidad conozca y proteja nuestras especies nativas.
¡Felicitamos a la Escuela Antonia Villascusa por su participación destacada y por ser premiada en esta edición!