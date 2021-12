Una intervención artística para concientizar sobre el VIH

La intervención se realiza en la jornada de este miércoles, a las 18.30, en relación a la icónica obra del artista Alejandro Kuropatwa, perteneciente a la serie “Cóctel”, que se exhibe en la sala 5 del MPBAFR. Desde el Hall del museo señalizarán un recorrido “El camino del VIH” hasta la sala donde se encuentra la obra de arte.

Los espectadores podrán reflexionar acerca del proceso que transitan las personas con VIH, por ejemplo en torno al tratamiento que reciben y la medicación que los ayuda a vivir con el virus, manteniendo una adecuada calidad de vida.

La actividad, abierta al público en general, contará con testimonios reales y explicaciones de personas referentes en el tema que advertirán sobre los años de lucha de la pandemia mundial del VIH y la necesidad de que se avance en su cura para evitar más muertes.

Cabe señalar que el Museo Franklin Rawson cuenta en su patrimonio con la obra “Sin título” (1996) de la serie “Cóctel”, de Alejandro Kuropatwa, gracias a una donación realizada por su hermana, Liliana Kuropatwa.

Según estimaciones de la OMS y ONUSIDA, 2,4 millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe. El 81% de las personas estimadas que vivían con el virus en la región estaban diagnosticadas, el 65% recibían tratamiento y el 60% estaban con carga viral suprimida. Por su parte, las muertes por sida se redujeron 27% desde 2010 y el porcentaje de personas con VIH que obtuvieron su diagnóstico en forma tardía bajó del 33% en 2016 al 25% el año pasado.

Sobre Alejandro Kuropatwa

Nació en Buenos Aires en 1956. Estudió pintura con Jorge Dermijian y dibujo con Oscar Smoje. En 1979 viajó a Nueva York para estudiar en el Fashion Institute of Technology y en 1985 obtuvo un Master of Fine Arts con una especialización en Fotografía por la Parsons School of Design.

Ese mismo año regresó a Buenos Aires y comenzó su carrera profesional especializándose en fotografía publicitaria y retratos de artistas. Fue responsable del arte de tapa de discos de Fito Paez, Charly García, Pedro Aznar, Virus, Los redonditos de ricota, entre otros.

Fue distinguido con el Premio Konex en 1996 y en 2002, y el premio Leonardo a la Fotografía otorgado por el Museo Nacional de Bellas Artes en 1996. Su obra fue exhibida dentro y fuera del país.

En 2005, a dos años de su muerte el Malba presentó la exposición Kuropatwa en technicolor y obras suyas integran las colecciones de los principales museos de la Argentina. Murió en Buenos Aires en 2003.

