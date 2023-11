Denuncia presentada por Sergio Vallejos ante el robo de votos

Sr. Fiscal en turno

UFI DELITOS ESPECIALES.

S/D

Quien suscribe, D. N. I…………………………. , argentino, estado civil divorciado, de profesión empresario textil, con domicilio real en Barrio Natania 29, casa 6, manzana L, Rivadavia, provincia de San Juan, por

derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Fernández Valdez, abogado matriculado en el Foro de Abogados de la provincia, constituyendo domicilio ad litem juntamente con él, en calle Aberastain 422 Sur, Capital provincia de San Juan, ante V.A. me presento y expreso:

I- OBJETO: Que por la presente atento a lo que disponen los arts. 320 en función del art. 312, ss y cc. de la Ley N° 1851-O, vengo a formular formal denuncia por sospecha de comisión de delito, conforme a los hechos que a continuación expongo

II- COMPETENCIA: Considero que la competencia a los fines de la investigación de los hechos que denunciaré corresponde a esta Unidad Fiscal toda vez que de conformidad a lo que dispone el Código Nacional Electoral Ley N° 19945, Titulo 4°, “Violación de la Ley Electoral Penas y Régimen procesal, Capitulo 2, “De los delitos electorales”, en sus artículos 138 y 139 incs. e) y f) donde se norman los delitos, a su vez del Código Electoral de la provincia de San Juan, Ley N° 1268-N en su artículo 128 que dispone la sola intervención del Tribunal Electoral provincial en única instancia en caso de Faltas y contravenciones, estableciéndose además la aplicación supletoria del Código Procesal Penal en los casos no normados, es que el suscripto entiende, resulta de competencia esta unidad Fiscal.

III- HECHOS: Que en fecha 16 del corriente mes y año, me impuse del conocimiento de una videograbación casera que hizo público el medio digital “Diario Huarpe”, cuya nota titulada “Elecciones 2023 en San Juan: como robaron votos a Orrego y a candidatos de Milei”, en la sección denominada “Política- Fiscalizacion”, se describe un video que exhibe una serie de maniobras llevadas a cabo por al menos tres personas, de sexo femenino según se logra identificar voces y rasgos físicos, quienes en apariencia según la información aportada por el medio, serian autoridades de mesa que, en el acto eleccionario de fecha 2 de julio del corriente año donde se eligió a candidatos a gobernador y vice gobernador de la provincia, al momento de la apertura de las urnas, fiscalización y contabilización de votos, aparentemente extraían de cada sobre en que los votantes habían introducido votos a video que exhibe una serie de maniobras llevadas a cabo por al menos tres personas, de sexo femenino según se logra identificar voces y rasgos físicos, quienes en apariencia según la información aportada por el medio, serian autoridades de mesa que, en el acto eleccionario de fecha 2 de julio del corriente año donde se eligió a candidatos a gobernador y vice gobernador de la provincia, al momento de la apertura de las urnas, fiscalización y contabilización de votos, aparentemente extraían de cada sobre en que los votantes habían introducido votos a partidos diferentes o distintos a los del Partido “Unión por la Patria” (Rubén Uñac y Cristian Andino) y de manera clara, ingresaban votos de esos candidatos.

Vale decir, sustraían votos de cualquier candidato que no fueran Rubén Uñac y Cristian Andino de cada sobre emitido válidamente y con la expresión popular de los votantes, para ser reemplazados por votos de la Fuerza Unión por la Patria, y así contabilizar y fraguar en definitiva los certificados provisorios y definitivos de la votación en la mesa indicada.

La maniobra que describo, según surge de la propia grabación video fílmica que fuera puesta en conocimiento, la que destaco, ha tomado ya estado público, aun en medios nacionales, constituye a mi criterio los delitos contemplados en el Código Nacional Electoral, en sus artículos 128 y 139 incs. e y f) que rezan:

Art. 139: Delitos. Enumeración. “Se penará con prisión de uno a tres años a quien:

e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio:

f) Hiciere lo mismo con las boletas de sufragio desde que estas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio,…”

En tanto el articulo 138 de la Ley Nacional antes citada dispone: Art. 138: “Falsificación de documentos y formularios. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años a los que falsifiquen formularios y documentos electorales previstos por esta ley, siempre que el hecho no estuviere expresamente sancionado por otras disposiciones, y a quienes ejecuten la falsificación por cuenta ajena”.

A su vez, considero oportuno poner en conocimiento que ambas figuras captan a la perfección los hechos revelados por la nota periodística, con lo que siguiendo las reglas del concurso de delitos, Vuestra autoridad se encuentra en condiciones de establecer si los mismos se concursan realmente de conformidad a lo que dispone el Código Penal de la Nación. Como se advierte, ambas maniobras se evidencian de forma clara en la grabación que aportamos en este acto en Archivo digital, mediante

Pen drive, identificado como sigue: “marca KINGSTON Data Traveler Exodia,” ID: 01560. Asimismo, transliteramos en la presente, el link de la nota publicada en el medio informativo antes indicado, en el entendimiento de que por ser una grabación obtenida y publicada por dicho medio gráfico, a efectos de la determinación de existencia de delito que denunciamos, la eventual actuación y posterior reproche penal de las personas, deberá, a los fines de la obtención de los elementos de convicción que pudieran dar lugar a una eventual formalización de la investigación, deberá cursarse oficio a dicho medio digital de la provincia, solicitándose en su consecuencia las explicaciones del caso, como por vía judicial el relevo del secreto de develación de las fuentes de información. Sin perjuicio de lo antes expresado, lo que considero de una gravedad inusitada y que me habilitaría como ciudadano común, poner en conocimiento de la autoridad, la presunta comisión de hechos ilícitos de los que he tomado conocimiento, debo poner de resalto, que la maniobra denunciada me ha perjudicado de manera particular, ello porque en la elección de fecha 2 de julio próximo pasado, competí en la carrera por

la elección a gobernador y vice gobernador de la provincia, como candidato a la primera de las categorías, por la fuerza política “Evolución Liberal”, y que tal como he descripto anteriormente, la maniobra delictiva consistió en líneas generales en sustraer votos válidamente emitidos computables a otros espacios políticos, y reemplazarlos por los de la fuerza política “Unión por la Patria”.

IV- PRUEBA: Que, a los fines probatorios, ofrezco

1- INSTRUMENTAL:

Pen drive, color negro USB 3.2’ 32 gb, identificado como sigue: “marca KINGSTON Data Traveler Exodia,” ID: 01560.

2- INFORMATIVA:

a) Se oficie Diario Huarpe, con dirección en …….., a efectos de que informe en cuanto a la obtención del archivo de audio y video por medio del cual se dan a conocer a la población en general los hechos que aquí se denuncian, asimismo a efectos de brindar detalles en cuanto a la verosimilitud de la fuente.

b) Se oficie al Tribunal Electoral a efectos de que brinde información respecto del circuito electoral del departamento San Martin, indicando cantidad de mesas habilitadas para el acto eleccionario, para la identificación del colegio o escuela donde fuera perpetrada la maniobra denunciada y todo otro dato de interés que esta Unidad Fiscal entienda pertinente para la dilucidación de la verdad

3- TESTIMONIAL: Se cite a las personas que integran la redacción del medio informativo antes indicado, siempre que a criterio de esta FISCALIA así lo entienda

necesario, a fin de la obtención de todo otro dato de interés para la causa.

V- PETITORIO:

Por lo expuesto a vuestra autoridad solicito:

a) Tenga por formulada denuncia, por cumplido lo establecido en el art. 320 del Código Procesal Penal de la Provincia de San Juan Ley N° 1851-O.

b) Por determinada la competencia.

c) Por ofrecida la prueba, haciendo mérito de la misma a fin de dilucidar sí se ha cometido delito en perjuicio de quien suscribe en particular y de la administración en general.

Désele curso de ley

Patrocinio del dr Marcelo Fernández Valdez.

Recibe el fiscal de primera instancia Francisco Michel Torena.