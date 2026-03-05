Operativo contra el tráfico de fauna autóctona

5 de marzo de 2026
armas 1

Un operativo conjunto entre la Brigada de Investigación Rural, la Unidad Rural 4 y personal de Fauna permitió el rescate de una gran cantidad de animales silvestres y autóctonos en los departamentos Capital y Pocito.

Entre los animales rescatados se encuentran:

  • 19 serpientes de distintas especies, incluyendo Lampalagua, Yarara Grande, Pitón Bola y Falsa Coral
  • 39 Gecos de distintos tamaños
  • 11 Arañas de distintas especies
  • 32 aves autóctonas, incluyendo rey del bosque, chamuchin, canario, Agapornis, diamantes, venteveo, loica, sorsal negro, gilgueros, corbatita, tero, Boquense, diucas y mixto

También se secuestraron 28 jaulas de diferentes tamaños y 5 armas, incluyendo 4 cortas y 1 larga, todas de gas y psp.

Cuatro personas fueron notificadas por infracción a los artículos 335° y 336° del Código de Faltas y Convivencia de Pocito, de la Ley 941-R y 606-L, y se les otorgaron medidas en el 1° Juzgado de Faltas y el Juzgado de Faltas de Conciliación de Pocito.

Los animales rescatados fueron trasladados a un lugar de resguardo por personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

