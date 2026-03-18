Noelia Rivero juró y asumió como concejal

EL REPORTERO 18 de marzo de 2026
Orrrego Rivero

La Prof. Noelia Rivero juró y asumió como concejal en Asamblea Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Lucía, dando inicio a una etapa de trabajo y compromiso con nuestra comunidad. 🇦🇷

Además, pude recibirla y felicitarla por este nuevo desafío, en un día que también marca el cierre de su gestión como directora de Cultura de nuestro municipio. 🤝

Estoy seguro de que continuará aportando ese mismo compromiso y dedicación en esta nueva función.

¡Te deseamos muchos éxitos @noeliasilene !✨

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