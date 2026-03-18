La Prof. Noelia Rivero juró y asumió como concejal en Asamblea Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Lucía, dando inicio a una etapa de trabajo y compromiso con nuestra comunidad.

Además, pude recibirla y felicitarla por este nuevo desafío, en un día que también marca el cierre de su gestión como directora de Cultura de nuestro municipio.

Estoy seguro de que continuará aportando ese mismo compromiso y dedicación en esta nueva función.

¡Te deseamos muchos éxitos @noeliasilene !