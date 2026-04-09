¡Atención! Prestaciones que continúan

EL REPORTERO 9 de abril de 2026
lentes agotados

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que continúa el operativo de salud, cabe destacar que la prestación de anteojos ya ha cubierto su cupo. A continuación, se detallan los servicios que seguirán disponibles:

  • Control de signos vitales, peso y talla
  • Vacunación
  • Medicina de familia
  • Test de ITS
  • Odontología
  • Salud Mental
  • Programa antisedentarismo
  • 0800+Cidi
  • Trámite de DNI
  • Tarjeta SUBE
  • Vacunación canina

El acceso a los servicios será por orden de llegada presentando DNI.

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