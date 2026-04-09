¡Atención! Prestaciones que continúan

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que continúa el operativo de salud, cabe destacar que la prestación de anteojos ya ha cubierto su cupo. A continuación, se detallan los servicios que seguirán disponibles:

Control de signos vitales, peso y talla

Vacunación

Medicina de familia

Test de ITS

Odontología

Salud Mental

Programa antisedentarismo

0800+Cidi

Trámite de DNI

Tarjeta SUBE

Vacunación canina

El acceso a los servicios será por orden de llegada presentando DNI.

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE