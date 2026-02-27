A febrero lo despedimos bailando

EL REPORTERO 27 de febrero de 2026
bailando 1

Celebramos el cierre anual de los talleres de tango y folclore en nuestra Plaza Departamental, un espacio pensado para vos que, año tras año, nos reúne y nos motivan a seguir compartiendo nuestra cultura.

En colaboración con la Universidad Nacional de San Juan, febrero cierra con música y danza.🎶

Gracias a los vecinos que participan y acompañan estos espacios de encuentro pensados para todas las familias santaluceñas.🧑‍🧑‍🧒

Sigamos haciendo y sigamos construyendo el mejor lugar para vivir. ✨💪🏻

Más historias

canta santa

Santa Lucía canta!

EL REPORTERO 26 de febrero de 2026
cemento

Ordenar, optimizar y ejecutar

EL REPORTERO 25 de febrero de 2026
maraton 1

¡Maratón Fitness en la Plaza Manuel Fangio!

EL REPORTERO 22 de febrero de 2026