Detenido por robo de teléfono celular

Un hombre de 36 años fue detenido en Rivadavia, acusado de robar un teléfono celular.

El hecho ocurrió cuando la policía recibió una alerta sobre un sujeto que había robado un teléfono celular marca Samsung y se daba a la fuga hacia la villa Larga. Los efectivos policiales, en conjunto con motoristas de la Departamental 7, lograron ubicar al sospechoso en el lote 53, donde intentaba esconder el teléfono en el baúl de un automóvil Peugeot 504.

El detenido, identificado como Alaniz, fue trasladado a la Comisaría 13°, donde se le inició el procedimiento especial de flagrancia por el delito de Hurto. El Ayudante Fiscal, Dr. Mauro Carrizo, se hizo presente en el lugar y dispuso el secuestro del teléfono celular y la detención del acusado.