Robó un teléfono y fue detenido

Un hombre de 35 años fue detenido en la ciudad de San Juan, acusado de robar un teléfono celular a una joven en un colectivo.

La policía recibió una denuncia sobre un hurto en la intersección de Avenida Córdoba y España. La víctima, una joven de 20 años, había guardado su teléfono celular Samsung A22 en una mochila que llevaba en su espalda, pero al descender del colectivo se dio cuenta de que el teléfono había sido sustraído.

Los uniformados iniciaron una búsqueda y lograron localizar el teléfono en un colectivo de la empresa Red Tulum, donde se encontraba un hombre con una mochila que se negó a exhibir el aparato. Al realizar un palpado preventivo, se encontró el teléfono en su interior, y se procedió a la aprehensión del sospechoso, identificado como Rodríguez.

El Ayudante Fiscal, Dr. Germán Cuk, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, y la damnificada reconoció el teléfono como de su propiedad. El detenido se encuentra a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.