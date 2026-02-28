Intentó robar un teléfono a un pasajero

Un hombre de 22 años fue detenido en el departamento Chimbas, acusado de intentar robar un teléfono celular a un pasajero en un colectivo de la línea 404.

El hecho ocurrió cuando el colectivo circulaba por calle Mendoza y el acusado, Flores Nuñez, intentó sustraer el teléfono celular a un joven de 19 años. El colectivero y los pasajeros lograron reducir al acusado y evitar el robo.

El Ayudante Fiscal, Dr. Marcelo Brusto, se hizo presente en la comisaría y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, caratulando el hecho como Robo en Grado de Tentativa. El detenido se encuentra a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.