A qué pasajero le corresponde el apoyabrazos y otras reglas de comportamiento en los aviones

Al parecer el viajar ya no es un placer, al menos en avión. De acuerdo con estadísticas oficiales de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), los incidentes con pasajeros a bordo de los aviones no paran de aumentar desde hace más de 20 años. Estos percances tienen que ver con los retrasos y cancelaciones de los vuelos —que se han hecho cada vez más frecuentes en todo el mundo— el hacinamiento de las cabinas, donde se han colocado más asientos, los precios elevados y la baja en la calidad del servicio de a bordo. Y mientras todo esto puede ser la causa del descontrol de algunos pasajeros, también ese descontrol es motivo de más malestar para los demás viajeros.

Respecto de los hechos suscitados con pasajeros rebeldes, el último informe de la IATA —entidad que representa a unas 320 aerolíneas, lo que significa el 83% del tráfico aéreo mundial— indicó un aumento entre 2021 y 2022. Esos datos indican un incidente rebelde por cada 568 vuelos en 2022, frente a uno por cada 835 vuelos en 2021, es decir que hubo un aumento del 47%. Las categorizaciones más comunes de los incidentes en 2022 fueron incumplimiento de las normas, abuso verbal e intoxicación. Los hechos de abuso físico siguen siendo muy raros, dijeron los autores del informe, pero tuvieron un incremento alarmante del 61% con respecto a 2021, ya que ocurrieron una vez cada 17.200 vuelos.

Mala conducta verbal: Este estuvo a la cabeza con el 46% de los casos.

-Fumar cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vaporizadores y dispositivos de inhalación en la cabina o en los baños:

-No abrocharse los cinturones de seguridad cuando se indica.

Exceder la franquicia de equipaje de mano o no guardar el equipaje cuando es necesario

-Consumo de alcohol propio a bordo

Las normas de etiqueta

Pero hay otro tipo de comportamiento que, tal vez sin estar reglados, pueden hacer más incómodos y exasperantes los viajes en avión y lo mejor es no incurrir en ellos. Los siguientes son algunos de los más comunes descritos a modo de normas de etiqueta que se deben seguir para pasarla un poco mejor el tiempo que toque volar y hacerle la vida más llevadera durante ese período a quienes toquen en suerte como compañeros de viaje.

1. En el control de seguridad

Una de las recomendaciones de cortesía esenciales no es de las más tenidas en cuenta y es la preparación adecuada antes de llegar al puesto de control de seguridad. Es una actitud respetuosa hacia quienes vienen detrás actuar con previsión y consideración. “Sabes que tendrás que quitarte los zapatos y la chaqueta”, dijo Jacqueline Whitmore, exasistente de vuelo y fundadora de la Protocol School of Palm Beach, en Estados Unidos. Si uno va preparándose se evitarán retrasos innecesarios.

2. Los compartimentos de equipaje de mano

Este es un punto de conflicto permanente sobre todo en tiempos en que los vuelos cada vez llevan más pasajeros. Según publicó el portal de noticias de AARP, —una organización estadounidense sin fines de lucro que atiende las necesidades de las personas mayores de 50 años—, Whitmore dijo que ha observado a pasajeros intentando acaparar espacio en los compartimentos de equipaje de manera inapropiada.

“Me he dado cuenta de que algunas personas, tan pronto como ven un espacio, meten su bolso lo más rápido posible y esperan que nadie las vea, incluso si su asiento está en la parte trasera del avión”, comentó y llamó a practicar la cortesía y colocar el equipaje de mano en el sector situado sobre el propio asiento para maximizar el orden y la eficiencia a bordo. Tampoco se debe amontonar abrigos ni bolsas extra en estos espacios, señaló.

3. Ocupar el espacio que corresponde

En el mundo de los viajes, mantener una conducta respetuosa no solo mejora la experiencia propia sino también la de los demás pasajeros. William Hanson, autor y experto en la materia dijo que uno de los puntos clave es respetar el espacio personal de cada individuo. Esto incluye no invadir las áreas asignadas a otros pasajeros, como es el caso de estirar los pies bajo el asiento delantero o colocar objetos personales en espacios que no corresponden, como por ejemplo un abrigo en el respaldo que caiga hacia atrás.

Y se refirió a una situación que puede resultar todo un desafío: “Si la persona que está a tu lado se queda dormida y quieres levantarte o está caída, dale unos golpecitos suaves. Bajo ninguna circunstancia debes intentar trepar por encima de ellos, los despertarás y quedarás a horcajadas en una posición embarazosa”, advirtió Hanson.

4. ¿De quién es el apoyabrazos?

Whitmore recomendó dejar a la persona del centro de la fila usar ambos apoyabrazos. “Eso es realmente lo único que tiene la persona en el asiento del centro”, aseguró. “No tiene la vista [de la ventanilla] ni acceso al pasillo”.

Hanson, por su parte, llamó a considerar el apoyabrazos más como un divisor que como un campo de disputa y coincidió en que la respuesta cortés es dejar que los pasajeros del asiento central utilicen los reposabrazos, ya que los compañeros de viaje involuntariamente lo mantendrán sujetado. En caso de que se desee esa comodidad, “avanza poco a poco colocando sólo el codo sobre él, lo que permitirá que tu vecino haga lo mismo”, dijo Hanson.

5. El momento adecuado para no reclinar el asiento

A pesar de que puede ser incómodo mantenerse con el respaldo recto, hay momentos en que es imprescindible, por ejemplo a la hora de comer. “Debes ser consciente de la forma en que tu comportamiento afecta a otras personas. Por ejemplo, no debes mantener tu asiento reclinado durante la hora de la comida. Y si alguien detrás de ti está intentando trabajar en su computadora portátil y te pide que subas el asiento un poco, esfuérzate por hacerlo”, dijo Whitmore.

Hanson recomienda evitar reclinar el asiento minutos después de despegar y esperar “hasta después del servicio de comida, si es posible. Recuéstese por completo sólo si realmente lo necesita”. Será un gesto de cortesía constatar que la bandeja del pasajero de atrás esté levantada.

6. Evitar el aseo personal

La práctica de cualquier cuestión de aseo personal no es adecuada, ya que para muchos resultará desagradable y descortés ser público cautivo de los hábitos de otra persona.

“Este no es el lugar para cortarse las uñas, depilarse las cejas, rociarse con desodorante o hacer cualquier otra cosa que se acerque al cuidado personal”, aseguró a Daily Mail Jo Bryant, consultora de etiqueta y coaching profesional en comportamiento. Cualquier arreglo de este tipo debe realizarse en el baño.

7. Esperar para desembarcar

Que el avión toque la pista no es una bandera de largada para saltar por encima de los demás pasajeros que también estarán tan cansados y aburridos como uno. De todas formas, las puertas continuarán cerradas por un buen tiempo más.

“‘Permita que otros bajen las cosas de los portaequipajes y salgan del avión fila por fila. Y ayude siempre a aquellos que no pueden llegar fácilmente a los compartimentos superiores”, dijo Hanson. Y fue tajante: “Si estás tan desesperado por una salida rápida, paga por un asiento cerca del frente”.

8. Ser discreto ante un conflicto

Si otro pasajero se comporta mal, los expertos en protocolo —y las autoridades de las aerolíneas— recomiendan no discutir con la persona. En la mayoría de los casos, lo mejor será dar cuenta del incidente a un asistente de vuelo y seguir las instrucciones del personal de la aerolínea.

Fuente: Infobae