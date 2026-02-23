Abrió la convocatoria para realizar talleres artísticos

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026
talleres artisticos

Esta iniciativa ofrece la posibilidad de utilizar las salas de Espacios Compartidos. Los proyectos podrán presentarse hasta el próximo 3 de marzo.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte anunció la convocatoria abierta para talleres artísticos que abarcan diferentes disciplinas como la danza, el teatro y la música. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer la posibilidad de utilizar las salas de Espacios Compartidos de manera gratuita por un tiempo determinado, con el propósito de apoyar e incentivar la cultura a través del arte.

Los interesados podrán inscribirse hasta el lunes 2 de marzo, presentando sus propuestas a través de artesescenicassanjuan@gmail.com. En dicha instancia se deberá colocar los datos del profesor a cargo y detalles sobre el taller a desarrollar.

Una vez que culmine el periodo de inscripción, se seleccionará una cantidad determinada de talleres, los cuales podrán renovar su participación cada dos o tres meses en Espacios Compartidos, espacio ubicado en el Ferro Urbanístico.

De esta manera, a través de esta acción, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte continúa apostando por el crecimiento y desarrollo de los proyectos artísticos locales.

