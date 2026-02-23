Abrió la convocatoria para realizar talleres artísticos

Esta iniciativa ofrece la posibilidad de utilizar las salas de Espacios Compartidos. Los proyectos podrán presentarse hasta el próximo 3 de marzo.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte anunció la convocatoria abierta para talleres artísticos que abarcan diferentes disciplinas como la danza, el teatro y la música. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer la posibilidad de utilizar las salas de Espacios Compartidos de manera gratuita por un tiempo determinado, con el propósito de apoyar e incentivar la cultura a través del arte.

Los interesados podrán inscribirse hasta el lunes 2 de marzo, presentando sus propuestas a través de artesescenicassanjuan@gmail.com. En dicha instancia se deberá colocar los datos del profesor a cargo y detalles sobre el taller a desarrollar.

Una vez que culmine el periodo de inscripción, se seleccionará una cantidad determinada de talleres, los cuales podrán renovar su participación cada dos o tres meses en Espacios Compartidos, espacio ubicado en el Ferro Urbanístico.

De esta manera, a través de esta acción, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte continúa apostando por el crecimiento y desarrollo de los proyectos artísticos locales.