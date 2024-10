Accidente en la ciudad Capital

Mujer golpeó contra una camioneta en Av. Ignacio de la Rosa entre General Acha y Tucumán, en la ciudad Capital de la provincia de San Juan.

Lo lamentable, fue que los transeúntes llamaban a la ambulancia y demoró 40 minutos aproximadamente. La gente aplaudía de los nervios, porque el servicio de emergencia demoraba tanto.

La policía cortó las calles para facilitar el ingreso de la ambulancia, cuando abrieron las puertas de la ambulancia, un hombre levantó la voz diciéndole a nuestra periodista que dejara de filmar.

Les importaba más las cámaras y fotos que pensar en la persona que estaba tirada, sin moverse en el asfalto.

Tendrían que responder por qué demoraron, cuántas ambulancias tienen, ya que no pertenecen al Hospital Guillermo Rawson.

La comunidad necesita explicaciones al respecto. Además, cuando una de las hijas pretendió acompañar a su madre no se lo permitieron, le dio un ataque de nervios, gritaba, lloraba y no entendíamos por qué no le permitían subir, hasta que accedieron y pudo acompañar a su madre.

Se hizo presente el Secretario de Seguridad de la provincia Dr. Gustavo Sánchez y con la amabilidad que lo caracteriza habló sobre lo sucedido, lo escuchamos en el Audio.