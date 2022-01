Adele cuenta el proceso de su último disco “30”

A poco tiempo de lanzar su álbum “30” la cantante inglesa Adele habla del largo período en el que estuvo lejos de la música y de su situación emocional en esos momentos.

Salir de esas escenas de alta exposición por mucho tiempo puede ser, para algunos, una pésima decisión, y para otros el mejor tiempo para preparar un regreso triunfal. Este fue el caso de Adele que se tomó un largo descanso cuando más lo necesito. Sintió la necesidad de refugiarse en la intimidad de su vida privada cuando era famosa y millonaria, con apenas tres discos de estudio editados. Luego de ganar cinco premios Grammy por su disco “25” (en las cinco categorías en las que fue ternada) se puede decir que eligió el momento justo para hacer una pausa. Se reinventó físicamente y emocionalmente y reapareció cuatro años después, con un disco llamado ”30”, que comenzó a grabar cuando tenia esa edad 30, ahora tiene 33. El mismo habla de las separaciones y divorcios lo cual esto resultó elogiado por los fans y las críticas.

El puntapié inicial del disco fue el registro del tema “Easy On Me”, en febrero de 2019. El último fue “Hold On”. “Es alucinante el camino que va desde la letra de ‘Easy On Me’ hasta el punto de llegada en ‘Hold On’”, explica Adele.

“Me sentí fuerte en mi propio caos. Apenas terminé de escribir ‘Hold On’ empezó la cuarentena. Durante toda esa época no iba al estudio. Quería grabar los arreglos y los coros, pero no pude. Así que cuando escuché de nuevo el disco me di cuenta que tenía mucho tiempo y que tenía que armar una lista de canciones. Es increíble la diferencia entre la primera y la última canción, están a años luz de distancia en cuanto al sentimiento”.

Un año había pasado entre la primera y la última, entre un febrero y el siguiente. En “Hold On”, por ejemplo, canta: “Voy tropezando en la oscuridad, buscando una mano”, “Lucho contra mí misma sin chances de ganar”, o “En este momento detesto ser yo misma”.

“Creo que nunca antes podría haber escrito letras como “Hold On”. En el momento en que la escribí, como es la última que escribí para el disco, estaba agotada de buscar respuestas a todo fuera de mí misma”, cuenta la cantante.

Y continua: “El disco es una especie de autodestrucción, de autorreflexión y de autorredención. Creo que tiene que ver con tener que hacerme cargo de enfrentar y resolver muchas cosas de mi vida. Y no voy a andar culpando al padre de mi hijo, por ejemplo. Yo misma tenía que hacerme cargo del problema. Hubo un momento en que no quería que nadie escuchara el disco. Pero para mí fue muy positivo hacer música durante esa época, porque si no, no sé adónde habría terminado. Estoy segura de que habría agarrado para cualquier lado… Soy complicada, trabajo mucho y sé que soy una montaña rusa emocional. Por lo menos ahora soy consciente, pero antes, la verdad que no. No quería cambiar todo en mi vida, pero para mejorar tenía que mover algunas piezas en el tablero. Creo que eso me ayudó a convertirme en una mejor persona”.

Por otro lado, anunció sus primeros conciertos en vivo para mediados de 2022 y al poco tiempo del anuncio las entradas se agotaron.

A continuación compartimos uno de los temas de su álbum “30“:

COMPARTIR

Sharing is caring!