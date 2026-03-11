Amar Sin Depender

EL REPORTERO 11 de marzo de 2026
amar

El psicólogo Raúl Ontiveros invita al público en general.

JUEVES de Desarrollo Personal

Te esperamos este 12 de Marzo a compartir nuestro Seminario sobre
AMAR SIN DEPENDER. Vínculos adictivos y Dependencia emocional…

En Entre Montañas – casa de té y café, a las 20:30hs
https://maps.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x96814106eff57207:0xa9225761df7056c5?entry=s&sa=X&ved=1t:8290&hl=es-ar&ictx=111

Dictado por: Raúl Ontiveros – Psicólogo M.P 445

Invertí $20.000 en pasar un día diferente y compartir en grupo en un hermoso lugar con una amplia y exquisita carta de pastelería, café y té 💐🪻

Alias: centrofaro

Información al: 2644594183
2646271720

