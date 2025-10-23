Amplio operativo de seguridad por las elecciones

El domingo 26 de octubre se desplegará un operativo especial de seguridad en 238 escuelas para garantizar el normal desarrollo de la elección legislativa.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía, prestará colaboración en el operativo electoral que se pondrá en marcha el domingo 26 de octubre a las 6 de la mañana y se extenderá hasta la finalización del levantamiento de urnas. Participarán más de 500 efectivos policiales que asistirán al Ejército Argentino y a las Fuerzas Federales en los establecimientos de votación distribuidos en toda la provincia.

Durante el fin de semana, un total de 700 efectivos estarán afectados a tareas de prevención, control y asistencia en el marco de los comicios. El objetivo de la Policía de San Juan será mantener el orden público y evitar actividades de proselitismo en las inmediaciones de las escuelas habilitadas para votar.

El operativo de prevención comenzará el sábado, con recorridas por los circuitos electorales y relevamiento de posibles irregularidades. La Dirección D3 estará a cargo del comando electoral, mientras que la Unidad Coordinadora de Departamentales garantizará la distribución del personal en todo el territorio.

Desde la Dirección D1 se afectará personal operativo en distintas jurisdicciones, y la D2 realizará tareas de inteligencia para detectar posibles acciones de proselitismo en las inmediaciones de los centros de votación. La D4 estará a cargo de la logística de comida y bebida para los efectivos, mientras que la D7 intervendrá en prevención y ordenamiento del tránsito.

Por su parte, la Dirección D8 aplicará los servicios adicionales requerido. Mientras que la D9 tendrá la función de retirar pasacalles o elementos proselitistas que se coloquen cerca de los establecimientos educativos.