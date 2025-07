Ante un gran marco de público en el Bicentenario, Los Pumas no pudieron con Inglaterra en San Juan

El partido correspondiente a la Copa Visa – Banco Macro 2025 finalizó 17-22 a favor del equipo inglés. La Selección Argentina regresó a la provincia después de tres años.

Con más de 20.000 personas alentando en las tribunas, este sábado 12 de julio en San Juan los Pumas cayeron 17-22 ante Inglaterra por la Copa Visa – Banco Macro 2025. El encuentro internacional se disputó en el estadio del Bicentenario, con arbitraje del francés Luc Ramos.

Fue el sexto partido oficial en la provincia de la Selección Argentina de rugby masculino. La última presentación de la Albiceleste en San Juan había sido en agosto de 2022, cuando venció 48-17 a Australia por el Rugby Championship. El regreso del seleccionado fue un trabajo en conjunto del Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Unión Argentina de Rugby y Unión Sanjuanina de Rugby con clubes afiliados.

En esta ventana de julio, el primer partido entre argentinos e ingleses se jugó el sábado 05 de julio en La Plata, Buenos Aires. Fue triunfo indiscutido de Inglaterra por 35 a 12. Para el duelo en San Juan, en ambos equipos hubo modificaciones. Felipe Contepomi, head coach de Argentina, realizó siete cambios. Thomas Gallo por Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela por Pedro Delgado, Guido Petti por Lucas Paulos, Santiago Grondona por Facundo Isa, Simón Benítez Cruz por Gonzalo Bertranou (lesión), Ignacio Mendy por Santiago Cordero y Matías Moroni por Rodrigo Isgró (protocolo HIA). Por el lado de Inglaterra, Steve Borthwick hizo un solo cambio. Luke Northmore reemplazó a Henry Slade.

En el primer tiempo, Argentina fue de menor a mayor. En los primeros minutos, le costó acomodarse y rápidamente estuvo abajo en el marcador. Inglaterra estuvo fino en sus ataques por las bandas. Cada try inglés fue reforzado con las conversiones de su estrella George Ford. La reacción de los Pumas se vio en los últimos minutos. Lucio Cinti e Ignacio Mendy anotaron dos tries que, más las conversiones de Santiago Carreras, le permitió a la Albiceleste irse al descanso al frente del score 17-14. El público premió al equipo con gritos y aplausos por la reacción anímica y la victoria parcial.

En el segundo tiempo, Inglaterra expuso en cancha su poderío y dominó de principio a fin. Argentina no supo cómo salir de la situación. En los Pumas se notó la merma física, que les impidió avanzar metros y atacar el in-goal rival. El equipo argentino resistió lo más que pudo, inclusive con la media docena de cambios que introdujo Contepomi. Sin embargo, en el final del partido Inglaterra encontró el premio mayor. A segundos del toque de bocina, van Poortvliet anotó el try que definió el partido a favor de los británicos. Argentina se quedó con el sinsabor de que lo perdió en el último suspiro. Según las estadísticas, la última vez que Argentina venció a Inglaterra jugando en condición de local fue hace 16 años (24-22 en Salta 2009).

Al término del match, en el campo de juego habló el capitán argentino Julián Montoya: “Gracias a toda la gente que vino a alentarnos. A los chicos que debutaron, muy orgulloso de sus familias y clubes. Felicitaciones a Pablo (Matera) por el récord de partidos. El partido termina con una frustración enorme. En el segundo tiempo no pasamos la mitad de cancha, la defensa por momentos era buena, pero la terminábamos embarrando con penales fáciles en nuestro campo y en la última pelota nos clavan. Tenemos que ser mejores. Este nivel no alcanza, tenemos que mirar para adentro y ser honestos entre nosotros. Volver a trabajar y ser mejores”.

A propósito, el head coach Felipe Contepomi mencionó: “Frustración. En el segundo tiempo no pudimos salir de nuestro campo, por errores nuestros. Les dimos muchos penales. Muchos innecesarios. Y lo del final duele más, pero más allá del resultado, nunca pudimos hacer nuestro juego. Erramos mucho, no hay excusas. El primer tiempo fue más parejo, de ida y vuelta de los dos. Ellos atacaron y nos defendimos, y después nos repusimos. Tenemos mucho por laburar, no estamos precisos”.

Con este partido en San Juan, Pablo Matera (8) llegó a los 111 partidos con Los Pumas y se convirtió en el jugador con más presencias en el seleccionado. El bonaerense superó a Agustín Creevy (110); le siguen Julián Montoya (107) y Nicolás Sánchez (104).

Los Pumas finalizarán su gira por Argentina el próximo fin de semana. El último partido será ante la Selección de Uruguay, el sábado 19 de julio, a las 16:40 horas, en Salta.

Síntesis del partido

Argentina: 1. Thomas Gallo (46’ Mayco Vivas), 2. Julián Montoya (capitán) (Bautista Bernasconi), 3. Francisco Gómez Kodela (42’ Pedro Delgado), 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo (Lucas Paulos), 6. Santiago Grondona (Facundo Isa), 7. Juan Martín González, 8. Pablo Matera (versus capitán) (Benjamín Grondona), 9. Simón Benítez Cruz (Agustín Moyano), 10. Santiago Carreras (versus capitán) (Nicolás Roger), 11. Ignacio Mendy, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Matías Moroni y 15. Benjamín Elizalde.

Suplentes: 16. Bautista Bernasconi, 17. Mayco Vivas, 18. Pedro Delgado, 19. Lucas Paulos, 20. Facundo Isa, 21. Benjamín Grondona, 22. Agustín Moyano y 23. Nicolás Roger.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Inglaterra: 1. Fin Baxter (Asher Opoku-Fordjour), 2. Theo Dan (Curtis Langdon), 3. Joe Heyes (Bevan Rodd), 4. Charlie Ewels, 5. Alex Coles, 6. Ben Curry, 7. Sam Underhill (Guy Pepper), 8. Tom Willis (Alex Dombrandt), 9. Ben Spencer (Jack van Poortvliet), 10. George Ford (capitán), 11. Will Muir, 12. Seb Atkinson, 13. Luke Northmore, 14. Tom Roebuck, 15. Freddie Steward.

Suplentes: 16. Curtis Langdon, 17. Bevan Rodd, 18. Asher Opoku-Fordjour, 19. Chandler Cunningham-South, 20. Guy Pepper, 21. Alex Dombrandt, 22. Jack van Poortvliet, 23. Cadan Murley.

Entrenador: Steve Borthwick.

Primer tiempo: 4’ try de Seb Atkinson, convertido por George Ford (I); 8’ penal de Santiago Carreras (A); 25’ try de Lucio Cinti, convertido por Santiago Carreras (A); 32’ try de Freddie Steward convertido por George Ford (I); 40’ try de Ignacio Mendy convertido por Santiago Mendy (A).

Incidencias: 20’ tarjeta amarilla para Ben Curry por tackle alto (I);

Resultado parcial: Argentina 17-14 Inglaterra.

Segundo tiempo: 53’ penal de George Ford (I); 79’ try de Jack van Poortvliet (I).

Incidencias: 58’ tarjeta amarilla para Pablo Matera (A);

Resultado final: Argentina 17-22 Inglaterra.

Premio jugador del partido: 14. Tom Roebuck (I), entregado por el gobernador Marcelo Orrego.

Árbitro: Luc Ramos (Francia).

Estadio: San Juan del Bicentenario (San Juan, Argentina).

