Arrancan los Juegos Provinciales Evita 2021

Luego del acto protocolar de lanzamiento de los Juegos Provinciales Evita 2021 realizado ayer en Caucete, vuelve la competencia en categorías juveniles, adultos mayores y deporte adaptado, comenzando mañana miércoles y concluyendo el próximo jueves 28.

En las competencias juveniles, el cronograma de actividades tiene previsto para mañana miércoles y el jueves actividades en los 19 departamentos. Los deportes que iniciarán son: fútbol 11 masculino y futsal femenino sub 14 y sub 16, hockey sobre césped y básquetbol 3×3, femenino y masculino sub 14 y sub 16, vóleibol y básquetbol 5×5 femenino y masculino sub 15 y sub 17 y handball y rugby femenino y masculino sub 16.

El jueves 21 se agrega el patinaje artístico femenino sub 14 de 9 a 13 hs en el Club Aberastain de Pocito, mientras que el viernes 22 se compite en patín carrera sub 14 en el Patinódromo de Pocito, ajedrez sub 14 y 16 en la Biblioteca Franklin, gimnasia artística sub 14 en Richet Zapata y el taekwondo sub 14 con lugar a confirmar. Estas últimas cuatro disciplinas deportivas en ramas femenina y masculina, al igual que el judo sub 14, que se disputará el sábado 23 en el Club Rivadavia. Todas correspondientes a etapa provincial, o sea que en un mismo lugar se reúnen los competidores de todos los departamentos de la provincia.

Para la semana del 25 al 28 de octubre, quedarán las competencias de atletismo, optimist, levantamiento olímpico, escalada, vóley de playa, ciclismo, tenis, karate, skate, ciclismo de montaña, natación y acuatlón, para completar los 26 deportes juveniles. También en esta semana, se definirán los deportes más numerosos en cuanto a participación, como fútbol, futsal, hockey sobre césped, básquetbol 3×3 y 5×5, vóleibol, handball y rugby.

En cuanto al deporte adaptado, esta semana competirán el viernes 22 de 9 a 13 hs en el CEF Nº 20, en la pista sintética Jesús “Ñandú” Morales, mientras que los adultos mayores lo harán la semana entrante, del 25 al 28. Cabe destacar que en cada día y sede de los juegos habrá puestos de salud.

https://sisanjuan.gob.ar/

COMPARTIR

Sharing is caring!