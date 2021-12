Asumió el nuevo jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, Martín Guillermo Mendoza

Este lunes por la tarde tuvo lugar en la plaza de armas de la unidad Marquesado, la asunción del nuevo jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, Martín Guillermo Mendoza.

Además del vicegobernador, participaron en el acto el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga; el intendente de Rivadavia, Fabián Martín; el presidente el Concejo Deliberante de Rivadavia, Juan de la Cruz Córdoba; el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Ariel Palma; el diputado departamental Sergio Miodowsky; la diputada Nancy Picón; el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur; el comandante de la Octava Brigada, Marcelo Tamer Yapur; el jefe de la Décima Agrupación de Gendarmería Nacional, Víctor Nelson Cenisen; el jefe del Aeropuerto, Marcelo Millan; el subdelegado naval Oscar Alejandro Pérez; invitados especiales; familiares.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la presentación por parte del jefe saliente del Regimiento de Montaña 22, coronel Rolando Labrousse, de los efectivos formados al comandante de la Octava Brigada de Montaña y al vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo, Roberto Gattoni.

Asimismo se realizó la entrega del mando de la unidad con la lectura del decreto que pone en funciones al nuevo jefe del RIM 22, Martín Guillermo Mendoza. Posteriormente se realizó la toma de juramento de fidelidad y respeto a la Constitución.

El jefe saliente, Rolando Labrousse señaló: “Hace exactamente dos años atrás comencé una vivencia particular para la vida de los oficiales: regresar a mi primer destino como jefe del regimiento, lo que representa un plus a un nombramiento de estas características. Pasados dos años de aquel día no deja de conmoverme relacionar aquellos años de joven subteniente con el presente que hoy disfruto”.

Agregó que “se cierra en este momento un ciclo que me deja orgullosamente satisfecho. Esta entrega de comunidad representa un punto de inflexión que indefectiblemente determina un antes y un después en mi vida profesional”.

En este sentido dijo “que se ha producido un crecimiento profesional y personal que es consecuencia de las enseñanzas que soldados voluntarios, suboficiales y jóvenes oficiales me brindaron en cada oportunidad en la que mandando obtuvo una respuesta no solo positiva sino motivadora”.

El acto finalizó con el desarrollo del tradicional desfile militar.

