LOCALES SOCIEDAD ¡Atención! EL REPORTERO 20 de noviembre de 2025 Se informa que este jueves 20 de noviembre, se habilita la venta de un remanente de entradas para los shows de la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol. Será a partir de las 16hs, solo en boleterías de Estadio San Juan del Bicentenario.