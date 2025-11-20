¡Atención!

EL REPORTERO 20 de noviembre de 2025
Atencion

Se informa que este jueves 20 de noviembre, se habilita la venta de un remanente de entradas para los shows de la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol. Será a partir de las 16hs, solo en boleterías de Estadio San Juan del Bicentenario.

Más historias

image

San Juan se posiciona tercera entre las provincias mejor administradas del país

EDITOR 20 de noviembre de 2025
image

Fabián Martín continúa al frente de la Vicegobernación de San Juan

EDITOR 20 de noviembre de 2025
verde

Cambio Verde llega a la Feria Agroproductiva con nuevas propuestas sustentables

EL REPORTERO 12 de noviembre de 2025