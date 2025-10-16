SINDICAL ¡Atención! Cambio de horario EL REPORTERO 16 de octubre de 2025 Cambio de horario de atención en la sede gremial a partir del lunes 20 de octubre. Mirna Moral Secretaria General Navegación de entradas Previous: Horóscopo 16 de octubreNext: María Elina Mayorga te invita Más historias SINDICAL El SEC San Juan lanza su temporada 2025/2026 con increíbles beneficios turísticos para sus afiliados EL REPORTERO 13 de octubre de 2025 SINDICAL Farmacia Mercantil modifica su horario de atención EL REPORTERO 13 de octubre de 2025 SINDICAL El mes de mamá con las mejores Promos EL REPORTERO 13 de octubre de 2025