Bióloga sanjuanina realizó investigación de plantas cultivadas en Alemania

Anaclara Visconti Buttiero realizó la estadía científica con un aporte no reembolsable entregado por la SECITI.

La Licenciada en Biología de Universidad Nacional de San Juan, Anaclara Visconti Buttiero, realizó su estadía científica en la Universidad Cristian Albretch, en Alemania, gracias a uno de los programas de Aportes No Reembolsables instrumentado desde la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) a través de la Subsecretaría de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica. Es importante resaltar que esta convocatoria es de ventanilla abierta y permanente.

Anaclara cuenta su experiencia de estadía científica en el país germano. “La estadía tuvo lugar en la Universidad Christian Albrecht, en Kiel, Alemania. La estancia comenzó en mayo y se extendió hasta agosto. Durante ese tiempo colaboré con el proyecto “RhizoWheat” bajo la coordinación del Prof. Dr. Henning Kage”.

Esto involucra la cooperación de la universidad con tres instituciones de investigación (Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Zuckerrübenforschung Göttingen y Julius-Kühn-Institut), el mismo pretende estudiar los procesos asociados a la disminución en la producción de trigo cuando este es segundo o tercer trigo en la rotación del cultivo, se centra principalmente en los procesos que suceden en la rizósfera.

La misma es una zona de interacción única y dinámica entre raíces de plantas y microorganismos del suelo, Además, procura establecer un marco modelo para predecir la disminución del rendimiento, en función del inóculo inicial del suelo y los factores ambientales (condiciones meteorológicas y del suelo). Las tareas técnicas consistieron en la utilización de instrumentos para la medición de humedad del suelo, índice de área foliar, clorofila de la hoja, temperatura de la canopia, conductancia estomática, pruebas asociadas a biomasa, entre otras.

Todo este conocimiento que adoptó Anaclara le sirvió, según señala, “para profundizar saberes sobre la fisiología e interacción de los cultivos en condiciones de estrés hídrico, buscando aplicar tecnologías que sean innovadoras y amigables con la preservación del ambiente y el desarrollo de una agronomía sustentable. Sino también la posibilidad de conocer desde el interior el sistema científico en Alemania”.

La experiencia y el conocimiento vivido tienen un firme objetivo en ésta profesional sanjuanina. “Poder devolver el conocimiento aprehendido gracias al apoyo de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a la Universidad Nacional De San Juan, que complementaron el apoyo que recibí desde la institución para realizar esta estadía científica. Para ello, plantear la posibilidad de formar proyectos de educación ambiental en cooperación con esta institución. Además, soy fiel creyente de que lo que no se comunica, no existe”.

La bióloga extiende más su deseo al manifestar: “Sería interesante explorar la chance de afianzar lazos con Alemania para la difusión de resultados científicos a nivel internacional, que podría ser un aporte al desarrollo de científico-tecnológico de la provincia·.

Ya en el cierre de sus expresiones, no cierra la posibilidad de seguir realizando estadías. “Creo que esta experiencia es solo un primer paso en la temática, y no pretende dar por cerrado el aprendizaje, si no, por el contrario, abrir preguntas sobre un campo a explorar y que seguramente podrá ser ampliado con otros abordajes multidisciplinarios”, declara la profesional.

Acerca de los ANR Estadías Científicas:

La Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) del Gobierno de la Provincia de San Juan convoca a docentes, investigadores/as y extensionistas del ámbito científico- tecnológico y personal de la administración pública provincial, para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR), destinados a la financiación parcial de estadías científicas en otras provincias o fuera del país.

Las consultas respecto de la presente convocatoria pueden efectuarse personalmente en la oficina de la Subsecretaría de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica dependiente de la SECITI, ubicada en el 4º piso del Centro Cívico, en el sitio web de la SECITI o por correo electrónico a promocioncientifica@sanjuan.gov.ar

