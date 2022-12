Bosque urbano para las generaciones venideras

Creamos un nuevo espacio verde en nuestro departamento, el mismo cuenta con especies arbóreas de nuestra región para facilitar el riego en momento de crisis hídrica como la que estamos atravesando.

Los vecinos del barrio Gemo II ahora pueden disfrutar de este lugar el que fuera un baldío por muchos años, además colocamos luminarias led en la zona para mejorar la circulación de los transeúntes.

En #Rivadavia seguimos #ConstruyendoFuturo

This is some text