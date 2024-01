Bruce Dickinson presenta nuevo single anticipo “Rain on the graves”

“Rain On The Graves” es ya el segundo single extraído del próximo álbum en solitario de Bruce Dickinson, “The Mandrake Project“, que se publicará el próximo 1 de Marzo, con BMG.

Bruce Dickinson publica su nuevo single, “Rain On The Graves”, acompañado de una emocionante historia, en modo video, que presenta a la nueva banda de Bruce en acción, compuesta por el guitarrista Roy Z, el batería Dave Moreno, la bajista Tanya O´ Callaghan y el maestro de los teclados Mistheria.



Con un vídeo filmado íntegramente en un invernal Cornualles, nuevamente con el director Ryan Mackfall, donde podemos ver a Bruce actuando, haciendo de predicador, maquinando su propio pacto con el diablo y arrastrando a su “House Band from Hell” al trato.



Un imponente riff de guitarra, con dramáticos teclados y una magnífica interpretación vocal, inspirada en una visita a la tumba del poeta romántico William Wordsworth en Lake District en un día de lluvia. La canción es una reflexion, que muchos músicos han llegado a notar, por su trato con el Diablo, y que parte de la decada de 1930, cuando el gran Robert Johnson (el Rey del Delta del Blues) lo empezó a mostrar en sus composiciones.



“Tenía la letra del estribillo desde que visité Grasmere en una boda en 2012”, explica Bruce, “…y años después no fue difícil terminar la canción con tantas imágenes que aún mantenia en mi cabeza!”



Es una composición de Dickinson/Roy Z; un tema pegadizo a la vez que muy Heavy y cargado de melodía. Una canción adecuada para resucitar el fantasma de Robert Johnson en su cruce de caminos metafórico.