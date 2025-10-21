Buena actuación de atletas sanjuaninos en la Copa Nacional de Clubes

El Club Atletismo San Juan logró posicionarse bien entre 80 instituciones de todo el país.

Entre el 18 y 19 de octubre se llevó a cabo en la pista sintética del CeNARD, una nueva edición de la Copa Nacional de Clubes con más de 500 atletas de todo el país.

Este torneo es el más importante del atletismo nacional, con la participación de 80 clubes de toda la Argentina. San Juan tuvo estuvo representada por los chicos del Club Atletismo San Juan, con 15 atletas y Barrilete Cósmico, con una atleta.

Los resultados obtenidos permitieron quedarse con el puesto 19 del torneo, un logro que refleja el gran año que viene atravesando el Club Atletismo San Juan y el alto rendimiento en todos los planos, ya que este año ha participado en todos las categorías, logrando obtener medallas en todas, sin dejar de mencionar el puesto 14 en la Copa de Clubes U18 realizado en San Luis, con 95 clubes.

Poner a San Juan en el plano y en el mapa nacional para todos nosotros es un orgullo enorme, trabajamos muy a pulmón para ayudar a todos los atletas en todos sus viajes, pero sin dudas este año fue marcado por el gran rendimiento en todos los planos, esto no es nada fácil. Al contrario hay muchísimo esfuerzo por parte de atletas, entrenadores y familia.

Una de los responsables es Agustina Recabarren, quien dejó su opinión luego del torneo: “Muy orgullosa de la participación de los chicos representando a San Juan y a Club Atletismo San Juan de la mejor manera.

Detrás de cada resultado hay mucho esfuerzo, corazón, confianza, trabajo por parte de los entrenadores y acompañamiento de la familia. Lo lindo del deporte es el camino que se recorre y vamos a seguir trabajando para seguir mejorando. Son resultados que reflejan esfuerzos de todo un año y deja a San Juan en el mapa. Seguiremos trabajando muy duro para ir por más.

Próximamente se vienen los Juegos Binacionales donde tenemos 10 atletas clasificados, varios de ellos participaron de esta copa nacional, teniendo una gran actuación y proyección para lo que viene”.

Por su parte, con tareas como atleta y entrenador, Renzo Varoni manifestó: “Voy a recalcar el esfuerzo que se realiza es abismal para poder realizar cada viaje, es lo que no se ve y por supuesto que cada medalla y resultado se siente muchísimo. Trabajamos muy duro y los resultados se comienzan a ver, y vamos a seguir mejorando y capacitándonos para que los atletas sigan por este camino, estamos en el plano nacional y eso le sirve mucho al atletismo sanjuanino.

Resultados de atletas sanjuaninos

– Laureano Varoni Ferreyra: 400mts llanos – 4to puesto – 52”95

– Juan Ignacio Castro: 200mts llanos – 5to puesto serie- 23”26

– Jeremías Lanas: 400mts llanos -5° puesto – serie – 53”0 / 4to puesto general posta 4x400m

– Isaías Burgoa: 1500m: 4m21s87 PB / 5.000m: 16m26s86

– Maycol Coria: 3° Puesto de Lanzamiento de Jabalina – 60.17 metros / Bala: 9° con 8m75

– Valentín Ramos: Top 10 en 400m, serie y final + PB 49m92s / 400m c/vallas top 5 +PB 55.8″

4° puesto general posta 4x400m

– Manuel Zapata: 4° en la serie de 100m 11s28 – PB / 200m serie: 5° con 23s09 – PB

– Renzo Varoni: 400m serie 3° con 51s80 / Posta 4x400m 4° tabla general sumando puntos

– Francisco Caballero: 400mts 2° puesto en serie con 51s45 – PB / -400mts c/v 59s3 – 2°en la

serie PB.

– Félix Agustín Vargas: 400m llanos 53.34 PB / 200m pasó a la Final B 23s29 – PB

– Germán Fernández: 1.500m – 5° puesto en serie 4’47” PB / -800 mts 5° puesto en serie 2’09”

Posta 4x400m: 4to puesto general

Integrantes: Jeremías Lanas, Francisco Caballero, Renzo Varoni, Valentín Ramos

Club Barrilete Cósmico

Isabella Gómez Pose: 100m pasó a la final donde finalizó 7ª con 12s35 / 200m: 3ª en la serie con 25s79

Todos los atletas son entrenados por Agustina Recabarren y Renzo Varoni y en esta ocasión, la delegación estuvo bajo las órdenes de Agustina.