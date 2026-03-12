Capacitación para entrenadores de patinaje artístico sobre gestión emocional

Profesores de la Federación Sanjuanina de Patín participaron de una charla brindada por el psicólogo deportivo Ignacio Gómez, del programa “Construyendo Valores”, donde se abordaron herramientas para trabajar las emociones, la comunicación y la frustración en los deportistas

En la jornada de ayer se llevó a cabo una capacitación destinada a profesores de la Federación Sanjuanina de Patín, a cargo del psicólogo Ignacio Gómez, integrante del equipo interdisciplinario del programa “Construyendo Valores”.

Durante el encuentro, del que participaron alrededor de 20 entrenadores, se trabajó principalmente sobre la gestión de las emociones en el ámbito deportivo, abordando temas como los miedos, la tolerancia y la frustración que atraviesan los deportistas en su proceso de formación.

Además, se brindaron herramientas para que los entrenadores puedan resolver inquietudes propias de su rol dentro del entrenamiento, al mismo tiempo que se reflexionó sobre aquellas situaciones que no les corresponden directamente como formadores, pero que muchas veces se presentan en el día a día del trabajo con los atletas.

Otro de los ejes centrales de la charla fue la importancia de la comunicación entre entrenador y deportista, analizando el significado que tiene la frustración para cada atleta y las razones que pueden llevarlos a experimentar altos niveles de presión. En este sentido, se destacó la necesidad de llevar estos procesos al plano consciente para que el deportista pueda identificar el origen del problema y afrontarlo de una manera más clara y menos dolorosa.

La capacitación tuvo una duración aproximada de una hora y media y se desarrolló de manera participativa, con un espacio de preguntas y respuestas que permitió a los profesores plantear dudas y compartir experiencias, convirtiendo la jornada en una instancia enriquecedora tanto para los entrenadores como para el trabajo diario con sus deportistas.