Capital brindó un gran espectáculo musical, gastronómico y artesanal en el inicio del otoño

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, llevó adelante la actividad cultural “Ciudad de las cuatro estaciones: San Juan en Otoño”, una propuesta que dio la bienvenida a la nueva estación con música, danza, gastronomía y artesanías.

El evento se desarrolló en la plaza Hipólito Yrigoyen, conocida popularmente como “La Jorobita”, y contó con un importante marco de público que se acercó a compartir una tarde-noche cargada de cultura, tradición y encuentro.

En la oportunidad, la intendente de la Ciudad de San Juan, Dra. Susana Laciar, destacó el significado de la fecha y la importancia de estos espacios de participación comunitaria.

“Hoy, 21 de marzo, comienza el otoño. El otoño en San Juan es único, motiva el encuentro, la cultura y la tradición, y nos invita a abrazarnos para seguir construyendo juntos esta ciudad que cada día recupera identidad, cultura y valores, la capital de todos los sanjuaninos”, expresó.

En otro pasaje de su mensaje, la jefa comunal agregó:

“Los valores de la Ciudad de San Juan están en cada uno de ustedes: en cada encuentro, en cada obra, en cada servicio, en cada actividad, en cada palabra, en cada diálogo y en cada abrazo sincero que construye nuestra querida ciudad”.

La propuesta artística contó con la presentación de reconocidos artistas y agrupaciones locales, entre ellos Giselle Aldeco, Caile, El 750, Mateo Pintor, Malambo Amazonas, y los ballets municipales “San Juan Nuestro Tiempo” y “Sembrando Ilusiones”. La jornada también incluyó un DJ set a cargo de Javi Gon y la conducción de Maru Silva y Edu Farías, quienes acompañaron el desarrollo del espectáculo.

Además, los asistentes pudieron recorrer el paseo de artesanos y disfrutar de una variada oferta gastronómica, consolidando un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Del evento también participaron concejales y demás funcionarios del Dpto. Ejecutivo Municipal.

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE