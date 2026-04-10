Capital extendió el operativo gratuito de salud visual para niños y adolescentes

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a la comunidad que se extendió el operativo gratuito de salud visual y abordaje integral, que se desarrollará del 13 al 17 de abril en el CIC del barrio Manantial, en el sector de Trinidad.

La decisión responde a la alta demanda de vecinos, con el objetivo de garantizar que más niños, adolescentes y familias puedan acceder a las distintas prestaciones sanitarias y servicios disponibles.

Recordemos que esta iniciativa se enmarca en el programa “Ver para Ser Libres”, impulsado por Nación a través del Ministerio de Capital Humano, en articulación con el Gobierno de la Provincia —mediante el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano— y el municipio capitalino.

Debido a la alta demanda, la entrega no será inmediata: los lentes estarán disponibles para su retiro dentro de un plazo aproximado de 10 días.

La convocatoria ha superado ampliamente la capacidad inicial prevista, lo que refleja la necesidad concreta de estos espacios en el barrio. Por eso, pedimos comprensión y colaboración para poder sostener una atención ordenada y que alcance a la mayor cantidad de vecinos posible.

El operativo continúa con controles de salud y gestión de SUBE, acercando respuestas concretas, de manera directa y cercana. Los esperamos de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 h.

Asimismo, se brindarán servicios integrales para personas de todas las edades, entre los que se destacan controles de signos vitales, peso y talla; vacunación; atención en medicina familiar; test de ITS; odontología; salud mental; programa de antisedentarismo y vacunación canina.

El acceso a todas las prestaciones será gratuito y por orden de llegada, debiendo los interesados presentar su DNI.

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE