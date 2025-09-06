Careció de todo «Hoy es un Gran Empresario»

Ricardo Nieto, fue cartonero, ordenanza, realizó todo tipo de trabajo. Creador de Portho Gelatto.

Cuando era pequeño le pedía a los Reyes Magos una bicicleta que nunca le trajeron, le dejaron calzoncillos, un puñado de caramelos y un autito. Sufrió por años al ver que su deseo no lo cumplían Los Reyes, hasta que con su propio esfuerzo, pudo comprársela.

Llevó un vida sufrida, cuando consiguió trabajo de ordenanza en un banco a los años lo despidieron y tuvo que volver a empezar.

En el Audio, escuchamos a Ricardo Nieto, que nos cuenta parte de su historia.

La Cámara de Diputados de San Juan otorgó los reconocimientos denominados “Ciudadanos Ilustres” y “Personalidades Destacadas”

Ricardo Nieto en junio de este 2025, fue declarado ciudadano ilustre, por su carrera empresarial y dirigente vecinal. La Diputada María Lascano expresó:

Ricardo Nieto es una persona que a lo largo de su vida ha demostrado hacer de las adversidades una oportunidad y así de esa manera en uno de los peores momentos que le tocó atravesar, a partir de que pierde su trabajo, funda Portho Gelato, una empresa que a lo largo de estos años ha ido creciendo, ha ido consolidándose, no solo en la provincia, sino también a nivel internacional por la calidad de los productos que trabajan de la mano de este desarrollo. Él entiende que no hay crecimiento si no hay apoyo a la comunidad, con lo cual esto también es muy importante y en este sentido ha sido y es todavía presidente de la unión vecinal del barrio Camus. Una unión vecinal que crece día a día, que se anima a nuevos desafíos y además asesora de manera gratuita y de manera muy solidaria a otras uniones vecinales para que puedan crecer, para que puedan auto gestionarse y resolver un montón de problemas que llevan adelante estas asociaciones.

También forma parte de la mesa de responsabilidad social. Hace muchos años que la integra y es pionero en esta mirada acerca de la función que tienen las empresas en la comunidad para poder desarrollar nuevos proveedores, apoyar a pequeños emprendimientos, generar una cadena de valor que aporte al crecimiento de las comunidades.

La Resiliencia de Ricardo Nieto, es conmovedora, en la actualidad ayuda a miles de personas, con información, los orienta para que surjan como el lo hizo un día. Admirable la lucha de Ricardo Nieto.