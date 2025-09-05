Orrego inauguró una nueva escuela de Nivel Inicial en Pocito

Se trata de la ENI N° 69 “Rinconcito de Luz”, ubicada en el barrio Las Pampas, la cual cuenta con un moderno edificio equipado para brindar de forma óptima una formación educativa de calidad a cientos de niños y niñas de Pocito.

El gobernador Marcelo Orrego inauguró la escuela de Nivel Inicial (ENI) N° 69 “Rinconcito de Luz”, haciendo entrega de un moderno edificio de 401 m² diseñado y equipado con todos los recursos necesarios para la formación educativa de cientos de niños y niñas del barrio Las Pampas y otras zonas del departamento Pocito.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Fabián Martín; intendente de Pocito, Fabián Aballay; ministros de Educación, Silvia Fuentes; Gobierno, Laura Palma; Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, autoridades escolares y demás funcionarios provinciales.

En este sentido, el primer mandatario afirmó: “Para nosotros la educación no es una circunstancia, es una política de Estado. En la tierra de Sarmiento siempre será prioridad. Cada escuela que inauguramos no es un gasto, es una inversión en el futuro de nuestros chicos”.

Y Agregó: “Mi respeto y reconocimiento es para las docentes, porque son ustedes quienes, con vocación, transmiten el conocimiento y acompañan a los alumnos aún fuera de la escuela. A pesar de contar con menos recursos y sin obras nacionales, decidimos retomar y concretar proyectos. Ayer inauguramos una arteria fundamental en el sur de la provincia y hoy esta escuela, que será parte de la vida de esta comunidad”.

Para concluir dijo: “Cada vez que inauguramos una escuela, un hospital o una comisaría, sé que estamos fortaleciendo las áreas más sensibles de la vida de los sanjuaninos. Vamos a seguir trabajando juntos, con esfuerzo, como una gran familia”.

Por su lado, Fabián Martín dijo que “sin educación no hay progreso. Con mucho menos recursos que nuestras gestiones, sin los fondos nacionales, este gobierno apostó primero a la educación y lo cumplió. Hoy inauguramos este edificio y muchos otros, y además hizo realidad el boleto escolar gratuito desde el nivel inicial hasta la universidad. Eso es invertir en el futuro de la provincia y del país. Cuando hay educación, un pueblo tiene más seguridad y más salud, porque todo empieza ahí”.

El nuevo edificio está ubicado sobre la Calle Proyectada 12 s/n° del barrio Las Pampas, y consta de una superficie cubierta de 401 m². Entre otros espacios, la obra contempló la construcción de áreas pedagógicas, de esparcimiento y deportes, y de gobierno y servicios, e incluye modernas herramientas de seguridad.

En su Área Pedagógica, el edificio cuenta con tres salas de nivel inicial equipadas con sanitarios para varones y mujeres, mesada con piletas lavamanos; armario con estantes para guardado de material didáctico, mobiliario escolar (mesas y sillas), aire acondicionado y ventiladores de pared. Las mismas cuentan con un depósito de 3,30 m² y están provistas con termotanques eléctricos.

Por su parte, el Área de Gobierno y Servicios cuenta con una oficina para Dirección, provista con aire acondicionado y mobiliario; tres sanitarios para distintos usos: docentes, no docentes y personas con discapacidad; y una cocina con economato equipada con heladera, freezer, estanterías, termotanque eléctrico, cocina y horno tipo industrial. Asimismo, el predio cuenta con una torre de tanques con una reserva total de 3.000 litros de agua potable de red, y estacionamiento para diez vehículos con portón metálico de acceso e iluminación.

A su vez, la obra incluye un salón de usos múltiples (SUM) y una ludoteca equipada con armario y climatizada con aires acondicionados y ventiladores. Además, esta ENI cuenta con un patio de juegos con piso de caucho, equipado con un mangrullo y una calesita, y también posee un patio cívico con mástil para actividades pedagógicas al aire libre. Dichas áreas se completan con farolas de iluminación, bancos, bebederos, canteros y arbolado.

En materia de seguridad, el establecimiento posee matafuegos reglamentarios correspondientes, iluminación de emergencias, cartelería indicativa, barrales antipánicos, sensores de humo, alarma de incendio y un grupo electrógeno portátil. También está provisto de alarma y rejas en ventanas, el predio se encuentra cerrado en todo su perímetro y cuenta con farolas de iluminación exterior.