Carlos Bilardo ya sabe de la muerte de Diego Maradona

Fue un hecho que por mucho tiempo sus allegados intentaron evitar. Decirle a Carlos Bilardo que murió Diego Maradona. A pesar de que el “Diez” falleció hace ya más de un año, el ex DT de la Selección argentina todavía no sabia la triste noticia.

“No le dijimos, el doctor dice para qué, para amargarlos. Por ahora no, más adelante o algún día. Le va a hacer más mal que bien. Si los doctores dicen que no, entonces es no. Hay dos enfermeros todo el día y le cambian de canal, lo van manejando y le ponen una serie. Hay que confiar en los doctores”, había asegurado Jorge Bilardo, su hermano, en noviembre. Pero era una noticia que tarde o temprano le iba a llegar.

Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Diego Maradona al ver la serie sobre su vida. Su reacción solo fue hacer silencio, juntar las manos y agachar la cabeza, según expresó el periodista Ezequiel Fernández Moores.

En febrero, Carlos Bilardo recibió a los campeones de 1986. En aquella ocasión, el “Doctor” fue galardonado con la Licencia Honorífica de Entrenador de la Conmebol, la cual le fue entregada en manos por sus dirigidos: Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti.

Tras esa visita, Oscar Ruggeri expresó: “Ayer hablábamos con los jugadores que Bilardo conoció a nuestras familias, conoció a nuestros hijos, hablaba con nuestras señoras más que nosotros“, aseguró.

Por otro lado, Ruggeri, uno de los referentes del seleccionado argentino en México y también en el subcampeonato de Italia ’90, comentó que para él Bilardo “no tiene comparación porque fue un adelantado”.

