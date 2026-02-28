Carrera Por Amor a la Vida

Una vez más, el deporte y el compromiso nos convocaron en la carrera “Por Amor a la Vida”, organizada por FundaME, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil 🎗️

Gracias al gobernador Marcelo Orrego por acompañarnos en esta décima edición y por reafirmar el compromiso de visibilizar y apoyar a las familias que más lo necesitan.

Quiero agradecer a las autoridades provinciales y funcionarios departamentales, a la Federación Atlética Sanjuanina, a los vecinos, corredores , equipo municipal y voluntarios que se sumaron con tanto compromiso 🙌

¡En Santa Lucía seguimos trabajando juntos!🤝

¡Gracias por acompañarnos !💙

📲Si participaste, buscate en nuestro álbum de fotos y reviví junto a nosotros este gran encuentro solidario 📸https://www.flickr.com/…/15591…/albums/72177720332280539

