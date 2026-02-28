Cazzu rompe esquemas

La artista argentina Cazzu anunció un hito en su carrera al revelar su primer estadio en Jujuy, programado para el 12 de septiembre de 2026.

En su reciente álbum «Latinaje«, Cazzu ha sabido fusionar el folklore con la música urbana, creando un espectáculo único que ha recibido el reconocimiento del público y los críticos por igual.



Este evento forma parte de su gira «Latinaje», que ya ha deslumbrado al público en festivales icónicos como Jesús María y Cosquín.



En su paso por los festivales, la artista fue ovacionada y recibió el poncho coscoíno, un símbolo de su integración en el circuito folklórico argentino. Con este nuevo anuncio, Cazzu continúa su ascenso imparable, llevando su música a nuevos horizontes y conectando con sus raíces en Jujuy.



La noticia de su presentación en el Estadio 23 de Agosto fue revelada durante un evento en la Plaza General Manuel Belgrano, donde miles de fanáticos se reunieron para ser parte de esta jornada memorable.



Las entradas para este esperado evento estarán disponibles a través de NorteTicket, con una preventa exclusiva para clientes de Macro Visa comenzando el 2 de marzo a las 12 hs y la venta general a partir del 3 de marzo a la misma hora. Además, los poseedores de la tarjeta Macro Visa podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta, facilitando así el acceso a esta experiencia única.