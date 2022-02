Ciclismo: la participación femenina dentro del proceso juvenil

En todo ámbito, cada proceso comprende una serie de varias etapas que poco a poco se van concretando hasta alcanzar objetivos. El ciclismo en San Juan va en alza. Y el proceso iniciado en categorías Menores y Juveniles es un ejemplo de lo anterior.

La familia del deporte de esta provincia está abierta a todas las personas. Y las mujeres ciclistas tienen su espacio, del cual se espera que siga creciendo.

A raíz de esto, es que dialogamos con María Carla Álvarez y Karina Meglioli. Ambas integran el cuerpo técnico que está trabajando con las jóvenes promesas en el Circuito San Juan Villicum.

En las siguientes líneas daremos cuenta que ellas (las mujeres) también son parte del ciclismo en San Juan. La finalidad es difundir e incentivar la participación femenina en este deporte, pasión de los sanjuaninos.

A continuación, el turno de María Carla Álvarez. Es una experimentada ciclista, nacida en La Plata, radicada en San Juan y de estos temas nos comentó:

Sobre cómo está viviendo este proceso juvenil: “Se siente muy lindo tener la oportunidad de trasmitir los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de todos estos años. Poder compartirles a los chicos consejos que me dieron y también que me hubiera gustado recibir cuando era juvenil”.

Sobre qué trabajo hacen con las damas: “Se va a ir trabajando con los principios básicos de rodar en un pelotón, cómo moverse, cómo ir a rueda, siempre salvaguardando la integridad física de ellas y de las demás participantes”.

Sobre su trabajo con Karina Meglioli: “El aspecto principal por el que vamos a estar con Karina es la de contener las ciclistas femeninas, que se sientan con la confianza de expresar ciertos temas que son difícil de tratar, más a esa edad, con técnicos varones”.

Sobre la cantidad de chicas y los valores del ciclismo: “El número es bueno y la calidad también, a través de las Escuelas de Iniciación Deportiva y la promoción de estas actividades nos hace confiar de que, con el tiempo, se van a ir sumando más chicas. Todo deporte es bueno para contención de la juventud, lo atractivo que hace al ciclismo es que es un deporte al aire libre, divertido y por sobre todo es un deporte de mucha educación, respeto y otros aspectos que te sirve para la vida misma”.

Su mensaje personal: “De mi parte invitar e incentivar a que se arrimen a la actividad del ciclismo, deporte que te va a dar muchas amistades y satisfacciones a lo largo de una carrera deportiva, te va a mantener en buen estado físico y con salud plena, conocerás lugares hermosos al mismo tiempo que te entrenas. ¡Sólo tienes que animarte!”.

Por último, conocemos a Karina Meglioli. Cuál es su opinión, qué tarea cumple y sus consejos, en los siguientes párrafos.

Sobre las chicas ciclistas: “Hay chicas haciendo ciclismo en San Juan. Y sería lindo que se sumen al grupo. Para que así les pasen más importancia a la hora, por ejemplo, cuando haya una Vuelta o algo así. Y así habría más carreras y mostraríamos que en San Juan, que es la cuna del ciclismo, también están las chicas. El lugar está, faltan más ciclistas. En este proceso de juveniles esperamos tener al menos unas 20 chicas, tal vez un poco más. Y hay espacio para todas las que quieran”.

Sobre los entrenamientos en Villicum: “Este es un deporte lindo y al apoyo lo van a tener. Porque acá en este espacio, junto con Carla (Álvarez), las vamos a estar apoyando. Incentivarlas a que vengan, animarlos a los padres a que las traigan. Las incentivamos en todo lo que se pueda para que crezcan en esto. Yo no he corrido nunca, pero siempre estuve cerca del ciclismo. En lo que pueda, siempre trato de apoyar. Carla se enfoca más en la parte técnica del entrenamiento. Ella es la que tiene la experiencia arriba de la bici, está más de adentro con las ciclistas. Yo la tengo, pero desde abajo. Es distinto. Y juntas nos complementamos”.

Sobre las posibilidades que se pueden dar: “Entrenando acá pueden tener hasta la posibilidad de ir a una selección nacional, que sería hermoso que lo puedan alcanzar. Sería bueno que haya más chicas de San Juan en la selección”.

Sobre las tareas que realiza: “Formo parte del cuerpo técnico y mis tareas son de asistencia. Por ahí me suelen preguntar por un consejo o qué debería en tal caso. Y yo les ayudo a ellas porque me gusta hacerlo. Colaboro con los entrenadores en ese sentido, pero ellos le agregan una explicación más técnica y exacta”.

Sobre cómo se vive desde dentro: “Yo siento una alegría enorme. El ciclismo es mi vida. Siempre estuve cerca y acompañando, desde abajo, porque me apasiona. Porque, por ejemplo, hay algunos niños que vienen y los papás no siempre pueden venir. Entonces ahí uno se encariña con ellos y los acompaña como si fuesen un hijo propio. Me gusta mucho. Y los chicos sienten el cariño humilde que uno les puede dar. Me gusta que los niños se sientan bien a la hora de correr. Por ejemplo con el abastecimiento, que las ruedas estén bien inflamadas, acompañarlos en ese sentido. Nos ha pasado en algunos argentinos (Campeonatos Argentinos de ciclismo), que por ahí los padres no siempre pueden ir. Y uno nota a los chicos un poco decaiditos. Entonces uno los anima y apoya. Trabajando con juveniles es mi primera vez. Estuve, pero cuando estaban mis hijos, pero siempre más bien con Mayores. Y una vuelta estuve en un campeonato de pista con chicos”.

