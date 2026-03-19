La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, invita a la comunidad a participar de la propuesta cultural “Ciudad de las Cuatro Estaciones: San Juan en Otoño”, una iniciativa pensada para celebrar la identidad local y promover el encuentro de vecinos y visitantes en espacios públicos.

Está actividad se desarrollará el sábado 21 de marzo, a partir de las 20 horas, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, popularmente conocida como “la de la Joroba”, ubicada entre las calles 9 de Julio, Mendoza, Brasil y General Acha.

Durante la jornada se presentarán destacados artistas locales, entre ellos Giselle Aldeco, Caile, El 750, Mateo Pintor, Malambo Amazonas, el Ballet Sembrando Ilusiones, el Ballet San Juan Nuestro Tiempo, además de un DJ set a cargo de JaviGon. La conducción del evento estará a cargo de Maru Silva y Edu Farías.

Asimismo, el público podrá disfrutar de un paseo de artesanos y de una variada propuesta gastronómica, en un espacio pensado para compartir en familia y poner en valor la cultura y el talento sanjuanino.

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE