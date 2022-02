Comenzó la Copa Rivadavia José Nehin

En la primera jornada de la Copa Rivadavia José Nehin, Sportivo Desamparados y Sportivo Rivadavia no se sacaron ventaja.

El encuentro por el grupo A terminó empatado en un tanto, con goles de Joaquín Aballay (Sp. Rivadavia) y Tadeo Rimondi (Sp. Desamparados).

El fixture continúa de la siguiente manera👇

⚽C.A. Marquesado vs. Club Del Bono

📅Jueves 10/2, 17hs.

📍Cancha: C.A. Marquesado

⚽Sp. Rivadavia vs. C.A. El Globo

📅Sábado 12/2, 17hs.

📍Cancha: Sp. Rivadavia

⚽Sp. Punteto VS. C.A. Marquesado

📅Domingo 13/2, 17hs.

📍Cancha: C.A. Marquesado

⚽C.A. El Globo vs. Sp. Desamparados

📅Martes 15/2, 17hs.

📍Cancha: C.A. El Globo

⚽Club Del Bono vs. Sp. Punteto

📅Miércoles 16/2,17hs.

📍Cancha: Club Del Bono

🏆FINAL

📅Sábado 19/2

📍Cancha y horario: A confirmar.

✅Valor de la entrada: $200.

