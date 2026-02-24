Comerciantes de Rivadavia

EL REPORTERO 24 de febrero de 2026
Les recordamos que los contribuyentes del Régimen General deben presentar la Declaración Jurada de Ingresos 2025 en la Oficina de Industria y Comercio hasta el 28 de febrero, para el cálculo de la tasa de comercio 2026.

Además:

✅ Si cerraste el 2025 sin deudas, tenés 20% de descuento

✅ Podés sumar 10% extra por pronto pago (semestral o anual) hasta el 10 de abril

✅ Los comercios que se inscriban por primera vez cuentan con 6 meses bonificados de tasa de comercio, tanto monotributistas como responsables inscriptos

Seguimos sumando beneficios para quienes apuestan y trabajan en Rivadavia. 💚

