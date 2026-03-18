Comercios sanjuaninos: sugieren abrir el lunes y respetar el feriado del martes 24 de marzo

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan emitió una recomendación dirigida al sector mercantil de la provincia, en respuesta a las consultas realizadas por comerciantes en los últimos días respecto de la modalidad de trabajo durante el próximo feriado con fines turísticos y nacional.

En este sentido, la entidad sugirió desarrollar la actividad comercial con total normalidad el día lunes 23 de marzo, mientras que aconsejó no abrir los establecimientos el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el feriado nacional por el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

Desde la institución explicaron que esta orientación tiene como objetivo brindar previsibilidad al sector, facilitar la organización de la actividad y promover el respeto por una jornada de significativo valor conmemorativo.

Asimismo, remarcaron que, como en cada oportunidad, la decisión final queda a criterio de cada comerciante, en función de sus particularidades y necesidades, aunque destacaron la importancia de mantener criterios comunes dentro del sector.

Por último, la Cámara reafirmó su acompañamiento al sector comercial, ofreciendo orientación y herramientas que favorezcan una organización eficiente de la actividad económica en la provincia.