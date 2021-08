Comienza el Sudamericano en Brasilia con presencia sanjuanina

Los sanjuaninos Bruno Lima, Matías Sánchez y Nicolás Lazo, deportistas del programa Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, integran la Selección Argentina Masculina comandada por Marcelo Méndez que este martes viajó a Brasil para comenzar el miércoles su participación en el Campeonato Sudamericano masculino, debutando ante Colombia a las 16:30 hs.

El dominio de Brasil es abrumador en esta competencia, ya que desde 1951 que se realizó el primer campeonato, ha ganado 32 ediciones y solo una (1964) la ganó Argentina. Por ello, si bien son locales, la selección argentina luego de vencerlos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y ganar la medalla de bronce en el choque entre ambos, buscará revertir esta estadística tan dominante en nuestro continente.

Entre las últimas novedades figura la baja de Venezuela, lo que demandó un cambio en la forma de disputa del torneo, y se jugará en una única zona, todos contra todos, para definir al campeón, cuando anteriormente figuraban dos grupos. El campeonato otorga dos plazas para el Campeonato Mundial Rusia 2022.

El equipo Argentino, está integrado por los armadores Matías Sánchez y Matías Giraudo, los opuestos Bruno Lima, Manuel Balagué y Luciano Palonsky, los centrales Martín Ramos (capitán), Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego, los puntas Ezequiel Palacios, Nicolás Méndez, Jan Martínez y Nicolás Lazo, y el líbero Santiago Danani.

Fixture – Campeonato Sudamericano

1/9 16:30 hs Argentina vs Colombia

3/9 16:30 hs Argentina vs Perú

4/9 13:00 hs Argentina vs Chile

5/9 10:00 hs Argentina vs Brasil