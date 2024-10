Cómo obtener el turno para vacunarse contra el dengue a través del QR

Salud informa que los código QR estará disponible en la página Si San Juan, el deberán escanearlo para ingresar a un formulario de solicitud de turno.

El Ministerio de Salud, a través de División Epidemiología, informa a los integrantes de las poblaciones objetivo que requieren turno previo para acceder a su inmunización, que podrán acceder al código QR mediante el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefoD5TrpqmLqD1P8x0axhwZspaAMtI8pPCsDyKDG25ZGQ9Zw/viewform

Las personas deberán escanearlo para acceder a un formulario de solicitud de turno. Ese formulario indaga sobre antecedentes de dengue clínico del paciente que solicita el turno, como así también de menores a cargo; antecedentes de confirmación diagnóstica por algún método de diagnóstico en la fase aguda febril de la enfermedad (exclusivamente fase aguda); existencia de contraindicaciones conocidas al momento de la solicitud del turno y la dirección de mail del solicitante.

Cuándo el solicitante recibirá la notificación del turno

Dentro de las 72 hs. posteriores al envío del formulario, el solicitante recibirá un correo electrónico en el que se especificará fecha y hora del turno, siempre que el caso se encuentre notificado en el sistema SISA.

De lo contrario, se le informará que sus datos quedan reservados a fin de ser evaluados en una segunda instancia de análisis de estrategia de inmunización.

El código QR para la solicitud de turno tendrá vigencia hasta el 8 de Noviembre de 2024.

Información de seguimiento de pacientes post inmunización con QDENGA

De presentar el paciente inmunizado con QDENGA síntomas de fiebre o erupción cutánea durante el mes posterior a la colocación de la vacuna, debe consultar con su médico de cabecera y notificar de su situación a la posta de vacunación donde fue inmunizado.

Aclaraciones:

La vacuna QDENGA no pertenece a Calendario Nacional de Inmunizaciones, por lo tanto no es obligatoria. Constituye una herramienta de prevención ofrecida por la Provincia de San Juan a través del Ministerio de Salud en forma de estrategia dirigida y focalizada hacia grupos de riesgo en particular.

La vacuna posee indicaciones y contraindicaciones que deben ser informadas por el médico de cabecera de cada paciente en caso de desear adquirirla de forma particular.