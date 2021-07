Conmebol tendrá pérdidas millonarias por la realización de la Copa América

La Copa América está en etapas decisivas y una vez finalizada la competencia, Conmebol deberá hacer la cuentas para tener un balance de la plata invertida en Brasil para la realización del torneo.

“Más o menos, todavía no están cerrados los números, estimamos que las pérdidas de esta Copa América serán arriba de 15 millones de dólares. Conmebol está sacrificando muchísimas cosas para llegar a esta Copa América”, reconoció la directora legal de la Conmebol, Monserrat Jiménez, en diálogo con el podcast Ellas la Rompen.

Argentina y Colombia habían sido designados como países anfitriones en conjunto, pero la Copa América debió posponerse un año por la pandemia. Colombia fue dado de baja como organizador y días más tarde Argentina se acopló a esa determinación alegando complicaciones por la situación sanitaria que atravesaba.

Frente a ese panorama, Brasil apareció como sede de emergencia. “No podíamos organizar la Copa América con tantos casos”, explicó por entonces el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

“Jamás pensamos que la Copa América no iba a hacerse. Alejandro (Domínguez, presidente de la Conmebol) siempre fue muy claro y nos dijo: ‘La Copa América se hace’. Ante cada escenario nuevo, preparábamos cinco alternativas diferentes para resolver una situación muy compleja. El fútbol sudamericano no es como el europeo, pero nunca pensamos que la Copa América no iba a hacerse”, señaló Jiménez sobre las complicaciones que debieron afrontar para llevar adelante la 47ª edición.