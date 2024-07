Conmoción política en los Estados Unidos y el mundo por el intento de asesinato a Donald Trump

Tras confirmarse la agresión al expresidente, Biden, Obama, mandatarios de América Latina, Europa y Medio Oriente, y los principales referentes demócratas y republicanos condenaron el ataque en Pensilvania que impacta al planeta.

En un acontecimiento político que recuerda los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos -desde el asesinato a John Fitzgerald Kennedy al ataque a Ronald Reagan-, Joe Biden, Barack Obama y los principales referentes parlamentarios de ambos partidos -Republicano y Demócrata- condenaron el intento de asesinato que sufrió Donald Trump durante un acto de campaña en Pensilvania.

“Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien”, señaló Biden en un comunicado oficial, tras ser informado del ataque por el servicio secreto.

El antecesor de Obama, George W. Bush, se sumó al repudio de toda la clase política en Estados Unidos. El exmandatario republicano sostuvo:

“Laura (su esposa) y yo estamos agradecidos de que el presidente Trump se encuentre a salvo luego del cobarde ataque a su vida. Y felicitamos a los hombres y mujeres del Servicio Secreto por su rápida respuesta”.

En América Latina, el repudio generalizado al atentado contra Trump unió a presidentes y expresidentes que tienen distintas miradas ideológicas. La condena al ataque fue unánime y cerrada.

“Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana”, expresó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“Todo mi apoyo y solidaridad al Presidente y candidato Donald Trump, víctima de un cobarde intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas. No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria. Espero la pronta recuperación del Presidente Trump y que las elecciones en los Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática”, agregó Javier Milei, presidente de la Argentina.

A su turno, Nicolás Maduro expresó su condena al ataque perpetrado a Trump. El dictador de Venezuela dijo:

“En nombre de Venezuela entera, quiero rechazar y repudiar el atentado contra el presidente Donald Trump y desearle su pronta recuperación. Hemos sido adversarios, pero le deseo al presidente Trump salud y larga vida”.

En la misma línea, Lula Da Silva se expresó en las redes sociales. El presidente de Brasil afirmó:

El “atentado” tiene que ser “repudiado vehementemente por todos los defensores de la democracia y del diálogo en la política”.

Cristina Fernández de Kirchner sufrió un fallido atentado en la puerta de su casa. Ella sabe lo que significa estar frente a la muerte. En este contexto, la expresidente argentina fijo posición en su cuenta de X:

“Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania. Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica”.

Afuera de América Latina, en Europa y Medio Oriente, el repudio al ataque también fue unánime.

“Conmocionado por la noticia del atentado contra el presidente Trump, que condeno enérgicamente. Una vez más, asistimos a actos de violencia inaceptables contra representantes políticos”, posteó Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores.

Benjamín Netanyahu se sumó a las condenas al atentado fallido contra Trump. El premier israelí escribió en X:

“Sara (esposa de Netanyahu) y yo quedamos impactados por el aparente ataque al presidente Trump. Oramos por su seguridad y pronta recuperación.

La violencia política marcó la historia de Estados Unidos, adonde el ataque que sufrió Trump no fue un hecho inédito.

Abraham Lincoln fue asesinado por el confederado John Wilkes Booth en un teatro de Washington. J.F.K cayó en Dallas y aún no se conocen a sus responsables. Sin olvidar a James A. Garfield, en 1881, y William McKinley, 1901, que fueron muertos cuando ocupaban el Salón Oval.

Theodore Roosevelt y Ronald Reagan resultaron heridos y pudieron continuar con su mandato.

No fue el caso de Robert Kennedy, que era candidato demócrata a la Presidencia, y Martin Luther King, un ícono de la defensa de los derechos civiles, eliminados en 1968.

“Fui alcanzado por una bala que perforó la parte superior de mi oreja derecha. Supe de inmediato que algo estaba mal al escuchar un sonido de zumbido, disparos, y de inmediato sentí la bala rasgando la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta en ese momento de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!”, posteó Trump en sus redes sociales.

