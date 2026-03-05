Convocan a ONG a participar de la tradicional Feria Agroproductiva

La tercera edición del año del evento reunirá nuevamente a productores, artesanos y organizaciones civiles de la provincia.

El Ministerio de Gobierno informó de la convocatoria para ONG locales, que se encuentren inscriptas en el Registro Único de Cultos y ONG (RUCO) a participar de la próxima edición de la Feria Agroproductiva. Esta actividad tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, en horario de 9.30 a 13.30 hs.

La Dirección de Cultos y ONG del Ministerio de Gobierno explicó que las organizaciones que participen contarán con un espacio específico para que puedan exponer su labor y difundir sus proyectos comunitarios, para lo cual deberán contar con su previo registro en el RUCO. Las inscripciones para colaborar en la Feria Agroproductiva se realizan con fecha límite del 6 de marzo a las 12 hs a través de este enlace.

Más información a través del correo de la Dirección, cultoyong@sanjuan.gov.ar o por vía telefónica a los números 4307206/7200/7201, de 8 a 14 hs.