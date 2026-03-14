Crear ConCiencia: un evento para divulgar las investigaciones sanjuaninas

El sábado 11 de abril se realizará el 3° Festival de Ciencia y Tecnología Crear ConCiencia en el Centro Cultural Conte Grand. Se trata de una iniciativa impulsada por investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que cuenta con el aval de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación.

Con el objetivo de promover la divulgación científica y fortalecer el vínculo entre la comunidad científica y la sociedad, “Crear ConCiencia” convoca a los sanjuaninos a participar de este festival que tendrá entrada libre y gratuita. Esta edición se realizará el sábado 11 de abril, de 17 a 22 hs, en el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand.

Las ediciones 2024 y 2025 reunieron a más de 150 expositores, quienes compartieron sus trabajos con más de 10.000 sanjuaninos mediante stands interactivos, talleres, charlas y espacios de diálogo directo con el público.

El festival propone un espacio de encuentro en el que investigadores, instituciones educativas y organizaciones vinculadas a la ciencia y la tecnología presentarán experiencias, proyectos y actividades interactivas destinadas a acercar el conocimiento científico al público y a estimular el interés por la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico en la provincia.

La convocatoria para participar en carácter de expositor se encuentra actualmente abierta y la fecha límite de inscripción es el lunes 16 de marzo. Si tu equipo está interesado en participar con un stand científico, ingresá a este link para realizar la inscripción: http://bit.ly/4d5CQV4

Para consultas, comunicarse con la Comisión Organizadora: divulgacienciasj@gmail.com