Cristian Andino candidato del PJ Sanjuanino

EL REPORTERO 18 de agosto de 2025
Andino

Quiero felicitar y agradecer el compromiso de Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo, compañeros justicialistas que encabezarán nuestra lista de candidatos a diputados nacionales, manifestó el presidente del partido justicialista Dr. Sergio Uñac.

Ellos conocen cada rincón de nuestra provincia, tienen la experiencia de la gestión y una importante trayectoria de lucha por la justicia social. Estoy convencido de que van a llevar la voz y las necesidades de los sanjuaninos al Congreso, defendiendo y priorizando estos intereses, con fuerza y responsabilidad.

Más historias

Martin candidato

Fabián Martín: «Nuestro único compromiso es con esta provincia y cada una de las familias sanjuaninas»

EL REPORTERO 18 de agosto de 2025
Orrego Martin candidato

El Vicegobernador Fabián Martín el elegido

EL REPORTERO 18 de agosto de 2025
aula vacia 1

Gobierno de San Juan y gremios docentes concretaron una nueva negociación paritaria

EL REPORTERO 14 de agosto de 2025